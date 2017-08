La UVic-UCC reforça la col·laboració amb la Fundació TicSalut Social

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i la Fundació TicSalut Social han signat un nou conveni de col·laboració. L'objectiu que té és el d'ampliar les experiències formatives dels estudiants i impulsar el desenvolupament de la recerca des d'una perspectiva multidisciplinària. L'acord el van rubricar la passada setmana el rector de la universitat Jordi Montaña i el director de la fundació, Francesc Garcia Cuyàs.Universitat i Fundació van crear conjuntament el 2013 la Càtedra de TIC i Salut, amb seu a la UVic, i ara es reforça l'aliança entre les dues institucions amb un conveni que vol promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional, així com l'intercanvi d'experiències sobre temes d'interès comú.Es tracta d'un acord que, segons la universitat, facilitarà la formació de pràctiques dels estudiants a través del seu acolliment en les instal·lacions de TicSalut Social. També farà més fàcil la realització de Treballs de Fi de Grau per part dels alumnes, a més d'altres col·laboracions com la realització de màster classes i xerrades informatives sobre les tendències del sector, per part dels professionals de la Fundació.Jordi Montaña, rector de la UVic-UCC, va afirmar que amb aquest acord "es consolida el vincle amb la Fundació TicSalut Social, un agent clau de l'àmbit de les tecnologies digitals en la salut, i s'aposta decididament per fomentar les experiències formatives dels estudiants en entorns professionals."Per al director de la Fundació, Francesc Garcia Cuyás, es tracta d'"una oportunitat per aprofundir en la relació iniciada amb la creació de la Càtedra TIC Salut, des d'on s'impulsa l'ús de les TIC dintre del sector salut i social mitjançant la identificació de projectes d'innovació i de recerca". A més, va valorar molt positivament "la idea d'incorporar en els nostres projectes a estudiants en pràctiques des d'una marcada vocació formativa i atorgar-los un bagatge que els serà molt útil posteriorment en el món professional."L'acord té un èmfasi especial en els estudis d'Enginyeria Biomèdica , un àmbit en el qual s'hi preveuen avenços tecnològics importants i amb "major impacte social". En aquest context, la universitat explica que "el perfil de l'enginyer biomèdic és cabdal per facilitar la transferència d'aquesta tecnologia a la pràctica assistencial".En aquest sentit, el grau, que s'imparteix a la Facultat de Ciències i Tecnologia, té un focus especial en l'explotació del Big Data derivat de les dades biomèdiques que ha de permetre la transició cap a la medicina personalitzada. "Des de la bioinformàtica fins a l'anàlisi de senyals i imatges biomèdiques, l'estudiant adquireix una mirada polièdrica sobre l'estat de salut de les persones i la seva caracterització" explica la UVic.L'actuació de la Fundació TicSalut Social se centra en la funció d'observatori, en l'elaboració del mapa de tendències i el mapa d'experiències en Tic i Salut, en la funció d'innovació, i en l'e-salut; en la salut 2.0, entre altres, "amb l'objectiu de convertir-se en el referent del sector salut i social que impulsa la innovació en l'ús de les TIC com a instrument per a la transformació del model assistencial".D'altra banda, el passat mes de febrer la UVic-UCC també formalitzava la signatura d'un conveni amb la Fundació Mobile World Congress , un altre agent principal en la transformació digital de serveis.