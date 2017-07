Clàudia Galícia pateix una forta caiguda però acaba 21ª al Campionat d'Europa XCO

L'atleta de Torelló Clàudia Galícia va participar al Campionat d'Europa d'XCO (cross country olímpic) durant aquest cap de setmana, a la localitat de Darfo Boraio Terme, a la Llombardia (Itàlia).

Jofre Cullell mostra la seva satisfacció després d'haver aconseguit l'or. Foto: UEC.

El circuit mullat i tècnic li acabaria jugant una mala passada: els canvis de traçat li van dificultar mantenir la posició i, al final, una caiguda va fer que perdés unes quantes posicions. (Vegeu-ne les classificacions en aquest vincle .)Clàudia Galícia va arribar en 21a posició i va valorar de forma molt positiva la seva primera participació en una prova d'aquesta importància:"He fet una bona sortida —manifestava Galícia—, col·locant-me la dotzena, amb molt bones cames, però el circuit estava molt mullat, molt tècnic i complicat, i això era un handicap per a mi. Les traçades havien canviat molt i ha estat complicat mantenir la posició. A més he patit una forta caiguda en la part final i he perdut algunes posicions. No m'he fet res greu, tot i que he acabat una mica tocada, i el que és més important, tampoc no ha afectat la bici, però ja he pensat a córrer de forma diferent per acabar. Tenint en compte que hi ha hagut moltes caigudes i abandonaments, i acabar gairebé entre les vint primeres, sortint de força enrere i sent el meu primer Europeu, és per estar contenta.”Clàudia Galícia tornarà a l'acció el proper 13 d'agost al Campionat d'Europa de XCM (cross country en muntanya) que es disputarà a Svit, Eslovàquia.Jofre Cullell, corredor de Santa Coloma de Farners, va guanyar l'or en la modalitat júnior. La cursa va acabar després de cinc voltes al circuit en què el català va dominar-la tothora i va arribar a meta amb un temps de 59: 18.30. El podi el van completar el suís Alexandre Balmer, amb un temps d'1:00:29 i el francès Benjamin Li Ny amb 1:00:38. (Vegeu-ne les classificacions en aquest vincle .)El bike farnesenc va expressar al seu Facebook la satisfacció per la victòria aconseguida: "En una cursa dura per culpa de la duresa del propi circuit he pogut arribar primer amb un lleuger avantatge. Agrair a tothom qui ho ha fet possible: Megamo pel recolzament incondicional. A la meva família: el pilar fonamental del meu dia a dia. Al mister Josep Codinach: el cervell de tot…".