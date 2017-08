L'Obra Social la Caixa dona 3.000 euros a la «Catalunya Il·lustrada» de Pilarín Bayés

L’exposició “Catalunya Il·lustrada” de Pilarín Bayés, que passarà per algunes de les biblioteques de la Diputació de Barcelona , ha rebut aquest matí el suport econòmic de l’ Obra Social La Caixa amb la donació de 3.000 euros. La mostra es va inaugurar el passat mes de març a la Fira del Llibre Infantil de Bolonya amb més de 60.000 visitants i el 2 d'octubre arribarà a la Biblioteca Joan Triadú de Vic, que serà el tret de sortida de l'itinerari per les biblioteques de la diputació.La “Catalunya Il·lustrada”, és una exposició pel qual la dibuixant vigatana vol fer entendre que el procés sobiranista i l’anhel d’independència de molts catalans no ha sorgit en els últims anys. L’exposició, que explicarà tot el que ha passat durant els 450.000 anys de Catalunya, es tracta d'una síntesi de 6 volums de “la Història de Catalunya” il·lustrada per Pilarín Bayés l’any 2014. Aquesta col·lecció va ser escrita per una quinzena d’historiadors catalans i cadascun va treballar una part de la història.Segons un comunicat de l' Ajuntament de Vic , Lluís Miquel Fernández, director de l’Oficina Store Vic de CaixaBank , s’ha mostrat satisfet de poder col·laborar en aquest projecte que segueix el programa d’Obra Social de l’entitat. Xavier Tió, sotsdirector de la mateixa oficina, ha remarcat que l’aportació reflecteix l’aposta per la cultura com a eina de creixement personal i de cohesió social. Pel que fa a Susagna Roura, regidora de Cultura, ha agraït l’aportació que “ha permès fer conèixer la història del nostre país des d’un punt de vista més popular”.