Pediatres de l'ICS a Osona elaboren un estudi per diagnosticar la faringitis

Un equip del Servei d’Atenció Primària Osona i la Unitat de Farmàcia de la Gerència Catalunya Territorial Catalunya Central de l’ICS , format per Sílvia Burgaya, Mireia Cabral, Anna Maria Bonet, Esperança Macià i Anna Maria Ramos, han elaborat un estudi que ressalta la necessitat d’utilitzar un test ràpid per diagnosticar la inflamació aguda de la faringe i les amígdales. La investigació, publicada al juny, determina que el test de fàcil aplicació permet aclarir si la infecció requereix un tractament antibiòtic.L'estudi remarca la necessitat dels pediatres, que atenen nens i nenes amb mal de coll, facin servir el test ràpid que permet diagnosticar la faringoamigdalitis aguda per estreptococ, un dels problemes de salut que genera més visites en l’atenció pediàtrica.Per realitzar l'estudi es van analitzar uns 13.000 episodis de faringoamigdalitis en més de 10.000 infants atesos en les consultes d’atenció primària durant un any, del mes de gener del 2015 fins al mateix mes del 2016. D'aquests, el 54% dels pacients visitats va rebre antibiòtic i en un 10% dels casos es va utilitzar el test, que va ser positiu en la meitat de les determinacions.Segons informa en un comunicat l' Institut Català de la Salut , les autores de la investigació creuen que la utilització del test ràpid podria reduir la prescripció d’antibiòtics, un fet clau per ajudar a millorar-ne l’ús i controlar la tendència creixent de bacteris resistents.