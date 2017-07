Jana Aguilar, del CE Calldetenes, campiona del món en Kilòmetre Vertical

Giorgia Felicetti i Jan Margarit llueixen les medalles d'or aconseguides al km vertical d'Arinsal. Foto: Francesc Lladó / @skyracecomapedrosa

Els Youth Skyrunning World Championships que es disputen aquest cap de setmana a l' Skyrace Comapedrosa , van arrencar dissabte amb l'espectacular Kilòmetre Vertical Arinsal —en què van coronar l’Alt de la Capa andorrà, a 2.530 metres d’altitud, en només 3,5 quilòmetres, amb un desnivell positiu de 1.520 metres—, i van repartir les primeres medalles entre els joves que prefiguren el futur de les curses de muntanya. Aquesta competició per al Campionat del Món Juvenil s’ha reprès aquest matí amb l’Skyrace Arinsal, de 15 quilòmetres i 1.415 metres de desnivell positiu.En categoria A femenina (16-17 anys), la campiona del món de Kilòmetre Vertical ha estat la folguerolenca Jana Aguilar (Club Excursionista Calldetenes), amb un temps de 57 minuts i 45 segons. Aguilar ja va ser campiona l'any passat, tant en la cursa vertical com en la prova en línia. A l'osonenca l'han seguit l’americana Erin Magill i l’andorrana Andrea Sinfreu. En categoria masculina, Arnau Cases (Espot Esquí Club Valls d’Àneu) ha fet medalla de plata amb un temps de 45 minuts i 40 segons, poc més de dos minuts més que el campió Nicolás Molina. La tercera plaça ha estat ocupada pel portugués Diogo Gomes.Entre tots els participants cal destacar l'impressionant Jan Margarit (AE Mountain Runners del Berguedà) que, després d'apuntar-la seva primera victòria a les Migu Run Skyrunner World Series Sky Classic a la Dolomites SkyRace de la setmana passada , ha fet medalla d'or en la categoria B masculina (18-19 anys) amb un temps de 38 minuts i 46 segons, el millor de la cursa. L'han seguit Roberto Delorenzi (SUI) amb 39:12 i Luca Lizzoli (ITA) amb 42:43.En la mateixa categoria, cal destacar que Marc Traserra (CE Voltreganès Ars) va ser cinquè (43min 48seg), i també que Oriol Cardona (SC Camprodon) va quedar quart en la categoria Sub-23.En la mateixa categoria, en dones, la campiona del món ha estat Giorgia Felicetti (ITA) amb 55:45, acompanyada al podi per Sora Takizawa (JAP) amb 58:11 i Irati Zubizarreta (ESP) amb 58:14. En Sub23 triomf i campionat per a Alex Oberbacher (ITA) amb 38:50 que ha avantatjat a Antonio Alcalde (ESP) per tan sols 3 segons i a Daniele Felicetti (ITA) que ha tancat el podi amb 41:53. En dones Sub23 victòria per a Fàtima de Diego (ESP) amb 50:25, subcampionat per a Clàudia Sabata (CAT / AE Mountain Runners del Berguedà) amb 51:54 i tercera posició per a Barbora Cicha (CZE) amb 58:50.Paral·lelament a la disputa de l’Skyrace Arinsal es disputa ja en aquests moments l’Skyrace Comapedrosa de 21 quilòmetres i gairebé 2.300 metres de desnivell positiu acumulat, que és puntuable per a les Migu Run World Series Sky Classic i reuneix a les grans estrelles de l’Skyrunning mundial.