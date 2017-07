Les reivindicades obres de la carretera de la Fullaca comencen a mitjans d'agost

Les obres de condicionament i eixamplament de la carretera de la Fullaca (BV-5251) que enllaça la C-25 i Viladrau començaran a mitjans d'agost i tindran una durada de vuit mesos. Així ho informa la Diputació de Barcelona, que aquest estiu iniciarà una actuació al llarg de 2,5 quilòmetres des de la C-25 fins al límit provincial amb Girona.El projecte va ser presentat el passat dijous pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, juntament amb l'alcaldessa de Viladrau, Margarida Feliu, i l'alcalde de Sant Sadurní d'Osormort, Enric Riera. L'actuació compta amb un pressupost d'adjudicació d'1,71 milions d'euros.Les obres aniran centrades a l'eixamplament de la carretera amb un carril de tres metres d'amplada per sentit, la construcció d'un nou pont sobre la riera Major de nou metres d'ample, amb tres arcs i 95 m de longitud, cinc actuacions de millora del traçat amb eliminació de corbes i tres obres de drenatge transversal, a més de la renovació de la senyalització i implantació de sistemes de contenció de vehicles, tal com informa la Diputació.Les obres comportaran també millorar l'accés a la urbanització La Guineu, i s'aprofitaran per fer conduccions amb corrugat pel desplegament de fibra òptica que donarà servei a Viladrau i Sant Sadurní d'Osormort, i que té un cost addicional de 110.000 euros, i també s'incorporarà senyalització de distància de seguretat per a ciclistes.El diputat Jordi Fàbrega ve destacar que es tracta d'una obra "llargament reivindicada pel territori i molt necessària per millorar la seva seguretat viària, ja que actualment té una calçada de 4 metres i amb molts revolts tancats i un pont molt estret".Així mateix, va ressaltar la importància que tenen aquest tipus d'actuacions en infraestructures per donar el màxim servei a les persones que viuen en aquests territoris, "per tal que gaudeixin de bones comunicacions, el que ajuda a l'assentament de les persones en el territori".El pla de les obres també inclou tenir en compte la protecció d'una espècie d'orquídia, poc comuna i de gran interès botànic, que creix als vorals de la carretera de la Fullaca. Aquest aspecte de protecció té un compromís sorgit de la reunió que el diputat Fàbrega va mantenir amb el Grup de Naturalistes d'Osona.Fàbrega va assegurar que en el projecte d'obres s'ha modificat el traçat per evitar els punts més sensibles on s'hi troba l'orquídia. S'han incorporat també mesures per protegir les orquídies "sense que això hagi comportat un increment del pressupost del projecte".