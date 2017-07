L'atur disminueix un 11,68% a Vic

Una oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya. Foto: Europa Press

La taxa d’atur a la ciutat de Vic s’ha situat en un 11,68% el primer trimestre de l’any, segons dades d'un informe de l’ Observatori Socioeconòmic d’Osona . Amb aquesta xifra, la ciutat ha aconseguit la dada més baixa des de l’inici de la crisi econòmica del 2008, reduint en 454 persones el nombre d'individus a l’atur.Malgrat que els majors de 45 anys de Vic representen el 49,9% dels que no tenen feina, 7,9 punts per sota de la mitjana de la comarca d’Osona, l'oferta de treball és més alta que al començament de la crisi. Actualment ja s'han assolit més llocs de treball que a l’inici de la recessió i es consolida també el número de treballadors d’altres municipis, amb 3.875 llocs de treball més que residents en ocupació. Pel que fa a la contractació, també en tendència a l’alça, hi ha una variació del 15,27% respecte al mateix període de fa un any.El mateix informe també indica que s’ha recuperat el nombre d’empreses d’abans de la crisi. La capital presenta una taxa d’activitat econòmica del 79,2%, gairebé tres punts per sobre de la mitjana osonenca, 76,3%. Aquest fet, segons comunica l' Ajuntament de Vic mitjançant una nota de premsa, és gràcies a "l'estructura demogràfica de Vic, ja que la majoria de la població està treballant o cercant feina". A més, les grans empreses instal·lades a Vic són cada vegada més grans en volum de treballadors.