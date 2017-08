​Borgonyà, un plató que enamora

Paco Tous i l'alcalde Èric Sibina Foto: Cedida per Èric Sibina



Jenner i l'alcalde de Sant Vicenç Foto: Cedida per Èric Sibina

El rodatge de la pel·lícula de Dani de la Torre La ley del plomo ha passat aquest juliol per Borgonyà, amb actors de renom, com Luís Tosar, Michelle Jenner o Paco Tous. Tal com explica l'alcalde de Sant Vicenç de Torelló, Èric Sibina, mesos abans directors i productors ja van visitar la colònia i "van quedar enamorats de l'entorn". En aquest sentit, Sibina apunta que aquest fet "posa Borgonya en el mapa de rodatge de pel·lícules" i, per tant, "pot atraure turisme a Borgonyà"."Estem molt contents", diu l'alcalde, remarcant que "hi ha actors de primer nivell d'una superproducció". Sibina explica que els actors van traslladar-li que mai havien vist poques colònies "tan ben conservada com aquesta". "És un orgull que gent de tan renom ens feliciti per l'entorn que tenim", sentencia.El film està situat el 1921, quan Espanya està en crisi i moltes ciutats en caos pels enfrontaments entre pistolers, matons, anarquistes i policia corrupta. Durant aquest mes de juny, es va fer un càsting per fer de figurants al Museu del Ter de Manlleu que buscaven homes i dones de 18 a 60 anys amb cabell natural i sense tatuatges o pírcings visibles. El film està produït per Atresmedia i Vaca Films. De la Torre va estar nominat als Goya com a millor director novell amb la seva pel·lícula El desconocido.