Dos anys de la consulta al Lluçanès: «Necessitem respostes i consolidació»

Fa pocs dies que va fer exactament dos anys de la consulta per la creació de la comarca del Lluçanès del 26 de juliol de 2015. La llei ha anat avançant, de mica en mica, en els seus tràmits. El darrer pas va ser aquest mes de juny quan la proposta va superar les esmenes a la totalitat. Tal com preveu la llei, inicialment han de formar el Lluçanès 13 municipis, també aquells on va guanyar el "no". Tot i així, aquesta proposta inclou una disposició addicional per tal que les poblacions que no vulguin formar-ne part, puguin desvincular-se'n més endavant. Paral·lelament també es va proposar recentment des de Governació la creació d'un Consell d'Alcaldes com a prova pilot. Aquesta última proposta ha tingut més consens entre els municipis del "sí" i el "no".

Un d'aquests alcaldes, i dels més actius per la creació de la comarca, és Isaac Peraire, el batlle de Prats de Lluçanès. Peraire fa una valoració d'aquest procés aremarcant que "després de dos anys d'un debat serè i lent, convé tenir respostes". "Hi ha uns resultats i una necessitat", diu el batlle.El que és també president del Consorci del Lluçanès destaca que el territori "necessita l'oficialitat de la comarca per afrontar conjuntament els reptes de futur, per millorar els serveis i optimitzar els recursos per la ciutadania". En aquest sentit, Peraire explica que des d'aquest ens s'han posat en marxa projectes com l'escola de música "que necessiten consolidació". "Aquesta consolidació es diu comarca oficial", sentencia Peraire.En la consulta que es va fer al Lluçanès el juliol de 2015 sobre la comarca , amb una participació del 55,15%, el "sí" es va imposar amb un 70,7% dels vots davant el 26,4% del "no". Els cinc municipis que van votar "no" van ser Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra (Bages), i Santa Maria de Merlès (Berguedà).