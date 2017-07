Els professionals de l'Hospital de la Santa Creu estrenen uniformes de colors

A finals d'aquest mes de juliol, els professionals assistencials de l'Hospital Universitari de la Santa Creu han estrenat un nou model d'uniforme que incorpora canvis rellevants en el color i en la forma. Els pantalons continuen essent blancs però la novetat més rellevant es troba en les camises que passen a ser de colors més vius com el lila, el blau marí i el rosa fúcsia. Al mateix temps, les bates canvien el patronatge: s'obren de dalt a baix amb un sistema de botons i ja no s'han de posar pel cap, com els anteriors models.

Els colors són lliures i no discriminen per categories professionals. És a dir, cadascú pot escollir cada dia el color de l'uniforme segons les seves preferències, independentment de si és metge, infermera, auxiliar, terapeuta, treballador social, etc. Així, es pretén fomentar la idea de cohesió i de treball en equip col·laboratiu interdisciplinari. Actualment, els uniformes disponibles al rober són blancs, liles, fúcsies i blaus marí. Properament, arribaran dos colors més: verd festuc i blau verd.