Una vintena de comerços de Manlleu ja tenen pàgina web amb el domini .cat

Un total de 24 negocis de Manlleu ja tenen disponible la seva pàgina web amb català després d'adherir-se al programa comerçlocal.cat que van impulsar l ’Ajuntament de Manlleu , l’ Associació de Comerciants de Manlleu , l’ Associació de Comerciants del Mercat Municipal de Manlleu i la Fundació puntCAT . El programa ha durat dues setmanes del 27 de juny al 10 de juliol.Dels comerços que han participat en el programa de digitalització, 22 d’ells no tenien presència a Internet i han aprofitat l’ocasió per registrar el seu domini. D'aquesta manera, a hores d'ara ja disposen d'un web gratuït. Un dels altres negocis ja comptava amb un lloc web i se li ha renovat el web gratuïtament. Pel que fa a l'altre, ha demanat redirigir el seu web ja existent amb un domini .cat.Després d'aquesta campanya per digitalitzar les botigues del municipi, Manlleu s'afegeix altres poblacions i ciutats que també han incorporat el programa comerçlocal.cat de la Fundació PuntCAT. Algunes d'aquestes localitats són Girona, Reus, Guissona, Sallent, l'Hospitalet de l'Infant i Vendellòs, entre d'altres.