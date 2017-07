Mapa general de les millores. Foto: Generalitat

Actuació 1. Foto: Generalitat

Actuacions 2 i 3. Foto: Generalitat

Actuació 4. Foto: Generalitat

Actuació 5. Foto: Generalitat

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, juntament amb els alcaldes de 5 municipis del Vallès Oriental, han presentat avui un conjunt d'actuacions que el Govern farà a la C-17 entre el 2018 i el 2019. L'objectiu dels projectes és el de millorar la capacitat i l'accessibilitat de la via. Les mesures comportaran una inversió estimada de 35 MEUR, i s'han presentat en un acte aquest dilluns a Parets del Vallès. A la presentació hi eren presents els alcaldes de Granollers, Josep Mayoral; Lliçà d'Amunt, Ignasi Simón, Parets del Vallès, Sergi Mingote; Lliçà de Vall, Xavier Serrate; i Montmeló, Antoni Guil.Segons Josep Rull, amb les actuacions "hi haurà menys retencions i els usuaris del Vallès, d'Osona i del Ripollès estalviaran cada dia 4.600 hores en cues; això vol dir qualitat de vida". També ha destacat la taxa de retorn que tenen els projectes, "que és la proporció entre allò que invertim i allò que recupera el territori", i serà del 64%. Per tant, enfront dels 35 milions que s'invertiran, es recuperaran 242 milions "des del punt de vista de les hores que estalviarem a la gent, de l'activitat econòmica que serem capaços de generar, de la millora en l'accessibilitat a polígons industrials i de la creació de llocs de treball", tal com explica el conseller.Rull també ha volgut destacar que les obres per als projectes es faran "de manera esglaonada i consensuada amb el territori per no generar una situació de congestió en una via amb un trànsit ja molt dens".Des del govern s'estima que el tram de la C-17 entre les autopistes AP-7 i C-33 i la carretera BV-1432, que va de Lliçà d'Amunt a Granollers, augmentarà el volum de cotxes diaris fins a 100.000 en els pròxims 10 anys. El tram entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt és urbà i periurbà, i compta amb un bon nombre d'accessos i incorporacions que fan registrar una intensitat molt elevada de trànsit. S'ha de tenir en compte també que connecta en sentit Girona amb l'AP-7 i en sentit Barcelona amb la C-33 i amb l'AP-7 (B-30), i aquesta última connexió es produeix en el quilòmetre 13 de la C-17, en un tram de 2 carrils per sentit de molt difícil ampliació.Per tots aquests factors es registren congestions de trànsit a la zona, en especial a les hores punta, alhora que s'hi presenten alguns problemes d'accessibilitat, tal com reconeix el Govern. Així doncs, el conseller Rull destaca que les mesures previstes estan encaminades a "millorar els estàndards de seguretat i, sobretot, a ampliar la capacitat" de la C-17, alhora que es reordenen i milloren els accessos i enllaços.Es preveu la millora de la connectivitat de la C-17 amb l’AP-7 en sentit oest (cap a Sabadell i Terrassa), mitjançant la construcció d’un nou ramal d’accés des de l’autovia cap a l’autopista i l’ampliació amb un tercer carril d’un tram del tronc de l’AP-7 sentit Barcelona. Aquesta nova connexió suposarà una descongestió del tram de la C-17 sentit Barcelona, situat a Parets, entre els quilòmetres entre 14,8 i 13 (on hi ha l’actual connexió de la C-17 amb l’AP-7 ), ja que permetrà que els vehicles es puguin incorporar a l’AP-7 cap a Barcelona i Terrassa abans.Aquesta actuació se situa en gran part sobre l’AP-7, de titularitat estatal, i en gran part de l’obra s’aprofitarà el viaducte existent sobre la C-17 per fer un canvi de la distribució dels carrils. Caldrà eixamplar el viaducte en un tram d’uns 200 metres de longitud.Per dotar d’una major capacitat i seguretat la C-17, es preveu la formació d’un tercer carril tant en sentit Vic com en sentit Barcelona, al llarg d’un tram d’uns dos quilòmetres, entre l’enllaç amb la C-35 i la ronda sud de Granollers (C-352).En aquest tram, es redirigeixen els accessos actuals a través de calçades laterals a la C-17 a través de l’enllaç de la C-35 pel sud i de l’enllaç de la C-155 (carretera de Sabadell a Lliçà de Vall) pel nord. Per tal de millorar la capacitat de connexió de la C-17 amb les zones industrials dels costats de la via (polígon industrial de Llevant i futurs creixements previstos), s’habiliten unes sortides intermèdies.Paral·lelament, es reordenaran els accessos en el tram des del punt on s’uneixen els trànsits de la C-17 amb el de les autopistes AP-7 i C-33 fins a l’enllaç de la C-35 (carretera de Parets del Vallès i Circuit de Barcelona-Catalunya). L’objectiu és que el tercer carril ja existent en aquest tram quedi lliure d’accessos i, així, millori la fluïdesa i la seguretat del trànsit. Es reconduiran tots els accessos directes actuals a través de l’enllaç de la C-35.D’altra banda, per absorbir el trànsit que es generarà en els pròxims anys a les zones industrials de Parets del Vallès, es remodelarà l’actual enllaç entre la C-35 i la C-17 de manera que millori la seva funcionalitat. També es preveu la construcció d’una passera per a vianants i bicicletes per permeabilitzar la C-17 en l’àmbit de Parets. Addicionalment, es projecta una nova rotonda en el quilòmetre 28,7 de la C-35 per tal que els vehicles que provinguin de Montmeló puguin millorar el moviment en direcció cap a Barcelona i cap a Vic per la C-17.En el tram comprès entre la Ronda sud de Granollers i l’enllaç amb la carretera BV-1432 de Lliçà d’Amunt, es preveu millorar l’accessibilitat. Així, es preveu la construcció d’un nou enllaç a l’altura del quilòmetre 19,8 de la C-17, que connectarà amb la zona industrial del coll de la Manya de Granollers i la zona de nova implantació industrial de Can Montcau, a través d’un nou pas inferior de la C-17, que connectarà aquestes dues importants zones d’activitat econòmica. Així mateix, es formaran dos carrils de trenat per a facilitar els moviments entre aquest nou enllaç i la C-17.El Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un projecte de traçat per definir les connexions necessàries perquè des del camí de Montmeló els conductors puguin accedir més directament i còmodament a la xarxa de vies d’alta capacitat (C-17, C-33 i AP-7), cap a Barcelona i Girona.