Font durant la Baja Aragón Foto: Mediagé Comunicación

Joan Font s'ha proclamat campió de la modalitat T2 de la Baja Aragón , després d'imposar-se per menys de 2 minuts al segon classificat, Adell Abdulla. El pilot voltreganès, en mans d'un Toyota Land Cruiser de Jatón Racing, ha estat el gran vencedor amb un emocionant i ajustat final.La prova T2 es tracta de la competició que disputen els cotxes 4x4, pel qual els vehicles pràcticament no estan preparats ni modificats per realitzar la cursa.Font va començar amb prudència la primera etapa del divendres i no va ser fins al segon tram cronometrat que es va posar líder. El d'Osona va fer el millor temps de la prova amb un total de 8 hores, 16 minuts i 4 segons en els 544 quilòmetres d'especial, que li va permetre acabar primer en T2 i 27è de la general (contant tots els vehicles de la competició). Per darrere seu, el vigent campió del món de l'especialitat, el qatarià Adel Abdulla, va acabar segon a tan sols 1 minut i 50 segons.La victòria no va ser gens fàcil pel conductor català. “Vam ser una calculadora, però sempre anant a fons, especialment al final, ja que veia com Abdulla, amb un cotxe amb motor més potent, ens estava retallant distàncies ràpidament. Me l'he jugat i hem patit fins a l'últim moment, però les coses han sortit bé”, explica el pilot de ral·lis en un comunicat de Mediagé Comunicación. Malgrat la victòria de Font, els altres pilots osonencs no van poder pujar al podi. Nani Roma va acabar quart en cotxes, tot i patir una punxada en una de les rodes a l'inici de la competició i Marc Solà va acabar en sisena posició en motos.