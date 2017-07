⚠️ Ahir a la tarda es va encerclar la façana de l'edifici on es va desprendre part d'un balcó, sense cap ferit. Avui la propietat hi actuarà pic.twitter.com/IAcMq7fieS — Vic Guàrdia Urbana (@vic_gurbana) 24 de juliol de 2017

Aquest diumenge al vespre va caure part d'una balconada a la plaça del Pes de Vic, causant un bon ensurt. El despreniment no va causar cap ferit, i la Guàrdia Urbana de Vic, juntament amb els Bombers hi van actuar per encerclar la zona. Després que els Bombers comprovessin la façana de l'edifici en qüestió, es va assegurar el perímetre a l'espera que la propietat hi actuï avui.