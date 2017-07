,

Sota un temps esplèndid i una mica de xafogor l'equip Open, format pels pilots Xavier Puigdelliura, Patrik Tessma, Marc Egea, Alex Lumbrera, Josep Bigas i Ivan Noguera, es va emportar la victòria de la tercera edició de les 24 hores del Circuit d'Osona . Els vencedors es van imposar el diumenge 23 de juliol davant del P Team 1 (Carles Creixans, Jacint Clopès, Eduard Bertrana, Santi Mercader i Ramon Trilla) i dels Homobarrakus Kart (Nicolas Decamps, Joan Corbatera, Àlex Verdaguer, Adrià Santos, Marcel Abad, Alain Sánchez, Jaume Escofet i Arnau Cabrera).La prova, que va començar dissabte a les 12 del migdia i va comptar amb 51 pilotsva ser igualada des de l'inici amb canvis de lideratges constants entre l'Equip Open i el P Team 1, però en la 14a volta l'Equip Open va posar la directa després de canviar el kart per problemes elèctrics. Des d'aquest moment fins al final van liderar la cursa i cap dels 9 equips van poder fer res per impedir-los-hi el primer lloc. També va ser disputada la lluita per a la tercera posició entre Homobarrakus Kart i SRK 24. L'equip d'Homobarrakus Kart va acabar ocupant el tercer lloc amb 3 voltes més que el quart i a vuit del vencedor.La cursa va tenir un ritme més baix que les dues edicions anteriors, ja que l'equip Open va realitzar un total de 1.323 voltes, 22 menys que els guanyadors de l'any passat, els Craksracing 1, que mantenen el rècord. El segon classificat es van quedar a 4 voltes del primer calaix del podi, amb 1.319 voltes i el tercer en va fer 1.315.Els vencedors van fer bons els pronòstics de favorits i es van acabar imposant perquè alguns dels membres de l'equip són coneixedors del Circuit d’Osona a causa de les diverses curses que s’hi celebren durant l’any.

