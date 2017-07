Joan Ballana. Foto: Adrià Costa

Joan Ballana és portaveu d'ERC-Som Vic a l'Ajuntament, el principal partit de l'oposició amb cinc regidors. El republicà valora el mig mandat de l'equip de govern, repassant qüestions com l'Atlàntida, el POUM o el Mercat Municipal de la ciutat. Entre altres qüestions, considera que el sistema de recollida de porta a porta que vol implementar el govern de Vic a la zona antiga de la ciutat no tindrà temps d'executar-se. També analitza el paper que juga el seu partit a l'oposició, després del pacte de governabilitat entre l'equip de govern i Vic Per a Tots. Ballana considera que s'ha de tornar a situar a Vic al mapa, sobretot ara a les portes del referèndum.Malauradament, la valoració no pot ser positiva perquè continuem veient un govern dèbil, amb poca iniciativa i poruc en molts temes. Durant aquests dos anys s'ha manifestat en diferents ocasions, sobretot en aquells temes que pel govern actual havien estat una prioritat en el seu programa, com el Mercat Municipal, l'Eixample Morató... temes que semblava que s'havien de resoldre les situacions i, al contrari, han anat cada vegada a pitjor. Ens hagués agradat fer una valoració positiva i ho hem intentat en moltes ocasions amb mà estesa. Hi ha hagut múltiples ocasions per poder demostrar aquesta generositat de l'equip de govern i fins a dia d'avui, la generositat ha estat poca. Evidentment és qüestió dels dos grups, nosaltres ja hem demostrat que estàvem disposats a arribar a acords.- Esquerra era i és el principal grup de l'oposició i, per tant, l'ascens assolit de 2 a 5 a regidors passa perquè l'opinió del nostre grup és important pels ciutadans i ho hauria de ser per l'equip de govern. Durant el primer tram de mandat, amb un govern en minoria, és lògic que les mocions presentades tinguessin més sortida i més possibilitats de poder-se a provar. Tot i així, n'hem pogut aprovar alguna quan el govern ha tingut majoria, com ha estat el carril bici entre Vic i Manlleu. És una de les contades ocasions que el govern ha estat generós. Un cop fet el pacte, s'hauria d'haver rellançat l'obra de govern, s'hauria haver perdut les pors, s'hauria d'haver interposat la ciutat a l'interés partidista i malauradament continuem veient que això no succeeix.- Pràcticament, no hem vist diferència. De fet, només iniciar el mandat, la voluntat de l'equip de govern va ser: "a Esquerra ni aigua". Continuem estant al mateix lloc on estàvem l'endemà de les eleccions de treballar per la ciutat i en aquells grans temes que podem arribar a un acord, arribar-hi. Esperem que aquest temps que queda, esperem poder-hi arribar. Un govern com l'actual hauria de ser més generós, no només amb Esquerra, sinó tota l'oposició, que és la millora manera de fer ciutat.- Per les dues parts s'ha intentat fer gestos. De fet ens estem reunint per arribar a un acord per aprovar el POUM. Gestos n'hi ha, però a nivell pràctic la ciutat ho ha vist poc. Un dels exemples va ser l'acord per l'Atlàntida, després del procés participatiu que va haver-hi. Ambdues parts van cedir i vam poder aprovar el contracte programa. Esperem que aquesta tònica vagi creixent i que pugui haver-hi més consens i complicitat. Per la nostra part, hi posarem tota la voluntat.- Consultar a la ciutadania considero que hauria de ser la regla número 1 del polític. Afirmacions que no era idoni, no era necessari o que, fins i tot, era absurd, crec que són desafortunades en el context que vivim. És un equipament que costa 2,5 milions d'euros anuals a la ciutat i per tant, els veïns hi haurien de dir tot el que puguin. Aquest procés va servir per això, malgrat la baixa participació. El procés hagués estat millorable i el vot per internet hagués estat un revulsiu enorme. Curiosament és l'únic procés participatiu que l'equip de govern ha vetat que es pogués votar via telemàtica. Votar no va ser un error; el contrari, gràcies a aquest procés, l'Atlàntida d'avui no és la mateixa que fa un temps. Les millores són substancials i anem caminant cap a una Atlàntida molt més oberta i accessible a tothom.- És una cosa surrealista. És la primera vegada que des d'aquest mandat, alguns grups de l'oposició -ERC, segur- han de presentar una instància per poder parlar amb un funcionari i poder obtenir informació sobre qualsevol tema, que pugui interessar als nostres regidors o a la ciutadania. És totalment contradictori amb la llei de transparència o el context que es viu actualment. Sembla que hi hagi aquesta voluntat de control i de por per accedir a determinada informació. Amb el ROM, això s'ha de regular d'alguna manera i una de les altres premisses bàsiques és que la ciutadania pugui preguntar en els plenaris de Vic. Això ha estat boicotejat permanentment fins ara.- Trobem complicitats i sinergies amb alguns regidors de l'equip de govern, però ens costa molt més amb el cercle més íntim de l'alcaldessa. Potser és aquest nucli el que avala la directriu de no arribar acords amb Esquerra. A pesar d'això, no ens cansarem de donar suport a les iniciatives que estiguin a favor de la ciutat i també demanem que es recolzi les nostres.- L'equip de govern ho portava en el programa electoral, hi ha un projecte aprovat per l'àmplia majoria i no s'ha portat a terme. S'hauria d'aplicar aquest projecte i que l'Ajuntament decideixi invertir més del que hi ha disposat a dia d'avui. Aquesta inversió major no estem parlant d'una gran xifra, sinó al voltant d'uns 400 mil euros. El que no li convé a la ciutat és que tanqui un mercat municipal, malgrat que sigui una concessió. El primer interessat perquè el mercat no tanqui hauria de ser el govern o l'Ajuntament; per la nostra part ho tenim claríssim. El desllorigador és voluntat política i lideratge. Per l'equip de govern no és una prioritat. Hi ha institucions supramunicipals, com la Diputació, que poden ajudar. Ho vam proposar i la resposta va ser un "no" rotund. Vic no pot perdre el seu mercat municipal.- A l'Eixample Morató s'hi han programat moltes activitats des de l'inici de mandat. Totes elles, amb bona voluntat, ho han intentat, però fins ara poques són les que han reeixit. El mateix barem comercial ho acredita, malgrat l'obertura d'alguna botiga. Comercialment aquesta zona és gairebé morta. Després de dos anys de compromisos, el problema persisteix i no sembla que hi hagi la solució a la cantonada. Tota activitat que serveixi per vitalitzar la zona és benvinguda, però n'hem provat tantes i se n'han negat tantes, algunes d'elles d'ERC, que hi ha poques esperances. En tot cas, continuarem intentant que la zona refloti.- No les hem valorat encara. En qualsevol cas, si la urbanització del carrer Verdaguer no es fa de manera col·lateral a la remodelació del Mercat Municipal, té poc sentit. Com a mínim, és actuar de manera contradictòria. Potser amb aquesta acció hi haurà una reacció de l'equip de govern, una dinàmica habitual. D'altra banda, segurament nosaltres tindríem altres prioritats. Almenys, esperem que les obres vagin més ràpid que les de l'Eixample Morató.- Estem en converses per principis de setembre per enumerar aquelles prioritats per part d'Esquerra que condicionarà el vot favorable al POUM. Algunes ja són conegudes...- Com el Graell. És un dels terrenys de batalla per recuperar tota aquella zona per la ciutat. Som conscients que ja s'ha baixat la càrrega urbanística, malgrat que el nostre objectiu és que es desprogramés el sòl. Estem lluitant perquè no pugui executar-se i la ciutadania pugui gaudir-ne amb una ampliació de l'anella verda. Esperem que hi hagi aquesta voluntat i aquesta negociació amb Incasòl. També hi ha altres prioritats com la limitació de les grans superfícies a Vic, no volem cap més nou supermercat; un habitatge protegit de qualitat, etc. En funció de la resposta que obtinguem del decàleg que presentarem, el nostre vot serà afirmatiu o en contra, l'abstenció no contemplaríem en aquests casos.- És un altre exemple d'aquesta manca de voluntat per portar a terme el seu propi programa. El porta a porta tal com s'havia definit, ens hi havíem mostrat en contra i el vam esmenar. Si les acceptaven, el nostre vot hagués estat positiu. Una altra vegada, el govern va tancar la porta a aquest acord i ens va denegar totes aquelles propostes que fèiem. Semblava que aquest projecte ja estava enterrat, i ara s'ha tornat a rellançar. No es tornarà a fer, és una evidència. No es tornarà a fer el porta a porta que ha proposat l'alcaldessa. Entre altres coses, perquè és difícil executar-lo amb el temps material. En qualsevol cas, és una proposta que contradiu inclús el seu propi posicionament i el l'Agència Catalana de Residus. No entenem que allò que era inviable fa un any, ara ho sigui. És un projecte que tornarà a ser fallit.- Hi votarem en contra perquè no hi ha cap acord que impliqui que s'hagi de donar sempre el 95% de bonificació. Es podria bonificar menys si es volgués. En altres bonificacions hi hem votat sempre a favor per una senzilla raó perquè garantia la igualtat d'oportunitats. En el cas de la nova facultat amb una matrícula de 13.500 euros, no es garanteix. No és el nostre model. Hem fet esforços per tenir una visió més pública, com la preinscripció universitària [l'única acceptada] i que s'encabeixi dins el model de gestió de la UVic. Aquest model privadíssim i independentment pot arrossegar a la UVic a ser més privada del què és.- Des del dia que es va autoritzar aquesta facultat, Esquerra ha treballat per fer complir les tres propostes: preinscripció universitària pública, igualtat d'oportunitats i encabir aquesta gestió dins del model de la UVic. Com a proposta provisional fins que no s'assoleixi aquests 2 altres requisits, demanem incrementar com a mínim el número de beques, almenys en un 30%. Això avui no està garantit i dubtem que es pugui complir perquè les mateixes beques de la UVic amb prou feines arriben al 2%.- Continuarem presentant-nos a les eleccions per poder-les guanyar. Aquesta ciutat necessita un canvi després de tants anys de govern monocolor. El canvi és positiu per totes aquestes dinàmiques que van aflorant en aquest mandat. Hem de tornar a situar Vic en el mapa de Catalunya, a més amb la nova república que estem construint. Vic ha deixat d'estar en el mapa en molts temes. Si Vic ha de ser una capital capdavantera de la nova república, necessita valentia, un lideratge clar i, sobretot, un projecte de ciutat, que amb aquest equip de govern no li veiem. D'altra banda, les relacions amb Capgirem Vic són bones i han millorat vers l'inici de mandat i això és fruit d'haver-nos anat coneixent i haver treballat conjuntament.- Ha de ser una ciutat capdavantera on ningú ha de dubtar que Vic estarà en el lloc que se li demana, des de l'alcaldessa fins a l'últim regidor. El nostre suport serà total, sempre i quan es tingui clar, sense dubtes. Estem en un moment que s'ha vist de manera molt encertada amb el president Puigdemont: "tots aquells que tinguin dubtes que facin un pas al costat". Nosaltres estem en aquesta línia. Acceptar les conseqüències dels nostres actes siguin les que siguin. Esquerra estarà al costat de l'alcaldessa, l'equip de govern i els regidors que ho tinguin claríssim. Esperem que ningú falli en aquest sentit.