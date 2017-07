Imatge centre de recursos Foto: Creacció

Els serveis d’emprenedoria de l’ Ajuntament de Centelles , el de Manlleu i el de Roda de Ter , el Consorci del Lluçanès Creacció ofereixen el servei centre de recursos amb l'objectiu d'ajudar als empresaris a alliberar-se de tasques administratives i de gestió per així poder dedicar-se més temps als seus clients o incrementar la qualitat del seu servei.L'agència d'emprenadoria, creixement i innovació ha posat a prova el centre de recursos durant sis mesos amb 13 empreses al llarg de més de 750 hores. La majoria de clients han aconseguit reduir un 80% el temps que dedicaven a tasques que no eren les principals de la seva activitat econòmica i el 75% de les companyies han valorat positivament o molt positivament el servei.Aquesta iniciativa es va posar en marxa per fomentar un model d'emprenedoria social. Primer es va utilitzar com a prova pilot per als emprenedors ubicats als vivers de Creacció (HUB) , i que vistes les necessitats dels emprenedors, ara obre l’oferta al territori.