Cartell de les visites teatralitzades del Museu del Ter Foto: Museu del Ter

El Museu del Ter ofereix diverses activitats teatralitzades per a tots els públics per conèixer el museu i el seu entorn. Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre el museu obrirà de dimarts a divendres al matí de les 11 fins a les 14 h i a les tardes de 17 a 20 h. Els caps de setmana i festius estarà obert de 10 a 14 h. Les actuacions més destacades són L'esperit del Ter i l’espectacle teatral per a les nits d’estiu 1977.El museu ha preparat per als diumenges 6, 13, 20 i 27 d’agost reviure el passat a través de visites teatralitzades, com L’esperit del Ter, un espectacle a càrrec de la companyia Corcia Teatre . Els “esperits” explicaran com es transformava el cotó en fil i es podrà veure funcionar les màquines gràcies a una de les turbines més antigues del Ter, la Fontaine 1860, que mourà l'aigua mitjançant un sistema d’embarrats i màquines de la filatura, com es feia antigament.Cada divendres i dissabte a les 21 h, fins al 12 d’agost, es realitzarà l’espectacle teatral 1977. Com que aquest 2017 es compleixen 40 anys de les primeres eleccions democràtiques a Espanya, l'espectacle se centra en aquell moment històric del municipi. L'actuació plasmarà les tensions i contradiccions a través de la pell de quatre personatges amb diferents posicionaments i visions dels canvis polítics i socials del franquisme als quals es va veure sotmesa la població manlleuenca.L'entitat cultural també ofereix el programa d'activitats en família Diumenges a la vora del Ter , on es faran diverses accions relacionades amb els ocells, els invertebrats aquàtics, investigar l'estat de l'aigua del riu, o la visita de les colònies tèxtils de Borgonyà i Rusiñol.