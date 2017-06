L'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ha explicat aquest diumenge al vespre que un error humà per part del conductor d'un turisme "sembla ser la causa" de l' accident mortal al Túnel del Figaró . En l'accident s'hi han vist implicats un microbús i un turisme, i ha provocat la mort de dos dels passatgers del vehicle de transport col·lectiu, que tornava d'una excursió a Prats de Molló, al Vallespir.

El sinistre es va produir aquest diumenge a la tarda al quilòmetre 33 de la C-17, entre el Figaró i la Garriga, i va obligar a tallar inicialment l'autovia en ambdós sentits de la marxa. Budó, que ha fet les declaracions a Catalunya Ràdio, ha reconegut que la C-17 és una carretera amb traçats difícils, però també ha subratllat que "a vegades els accidents es produeixen malgrat el tipus de via per on circulin els vehicles".El conseller d'Interior, Jordi Jané, ha detallat des de Reus aquest diumenge al vespre que si l'accident de la C-17 no hagués passat dins del túnel del Figaró, no hauria tingut "aquestes fatals conseqüències". En declaracions a l'ACN, Jané ha explicat que el microbús ha rebut l'impacte d'un cotxe i posteriorment ha xocat contra el costat dret del túnel, just on hi havia els passatgers que han mort.El cap de l'àrea de Trànsit de la regió Metropolitana Nord dels Mossos, Joan Costa, ha detallat que el cotxe ha perdut el control i ha impactat contra el microbús. Arran del xoc, l'autocar de petites dimensions ha fet una maniobra forçada cap a la dreta i ha impactat contra la paret del túnel, cosa que li ha fet perdre una roda al vehicle i l'ha deixat sense direcció i sense fre. Arran de l'impacte, han mort un home i una dona que anaven a la part lateral dreta del microbús.Per ara es desconeix perquè el cotxe ha impactat contra el microbús. Els Mossos han fet les proves d'alcohol i drogues al conductor del turisme però encara no se saben els resultats. Dels 22 ferits n'hi ha quatre amb estat "menys greu" i 18 de lleus, que han estat traslladats als hospitals de Sant Pau, Mar, Taulí, Granollers i Mollet.