L'accident ha mobilitzat moltes dotacions dels Bombers, el SEM i els Mossos. Foto: Ariadna Costa

Accident al túnel del Figaró. Foto: ACN

Accident al túnel del Figaró Foto: Protecció Civil de la Garriga

Cues a la C-17 a causa de l'accident. Foto: NacióDigital

Dues persones mortes i 22 ferits –cap de greu- és el balanç d'un aparatós accident aquest diumenge a la tarda a la C-17 al túnel del Figaró, al Vallès Oriental. En l'accident, segons informa el Servei Català del Trànsit, s'hi ha vist implicat un microbús i un turisme. Les cues al llarg del vespre han estat quilomètriques malgrat que progressivament s'ha pogut reobrir el trànsit: primer un carril en sentit nord i desviant els vehicles per l'interior del poble en sentit sud.El sinistre s'ha produït al km 33 de la C-17, entre el Figaró i la Garriga, ha obligat a tallar inicialment l'autovia en ambdós sentits de la marxa. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 18.26. S'han activat fins a vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, 12 dotacions dels Bombers de la Generalitat, inclòs l’helicòpter medicalitzat amb GEM (Grup d'Emergències Mèdiques), i vuit ambulàncies, dos helicòpters medicalitzats i dos comandaments del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Al turisme hi viatjaven quatre persones i al minibús una vintena. En aquest sentit, segons ha explicat l'alcaldessa de la Garriga a Catalunya Informació, els dos morts així com tots els ferits viatjaven al vehicle col·lectiu. Concretament, n'hi ha quatre amb estat "menys greu" i 18 de lleus, que han estat traslladats als hospitals de Sant Pau, Mar, Taulí, Granollers i Mollet. Tot i que se'n desconeix el veïnatge, sí que se sap que venien d'una excursió a la vila nord-catalana de Prats de Molló.L'alcaldessa Meritxell Budó ha apuntat que l'accident s'ha produït quan el turisme avançava el microbús i ha apuntat com a causa probable un error humà del seu conductor.