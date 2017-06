Els equips d'emergència han reprès aquest diumenge al matí la recerca de la dona de 78 anys desapareguda a Seva (Osona). En concret, s'han activat sis dotacions terrestres de Bombers, un helicòpter, tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i diversos membres de Protecció Civil.A més, uns 300 voluntaris, repartits en grups de 20 persones, també participen en les tasques de recerca. La dona, veïna d'una masia del terme de Seva, va sortir de casa seva dijous al vespre i ja no va tornar, moment en què es va denunciar als Mossos d'Esquadra la seva desaparició. Després de dos dies de recerca sense èxit, la batuda es continua concentrant als municipis de Seva, Taradell i Tona.L'anciana va sortir de casa seva dijous al vespre i no va tornar, moment en què es va denunciar als Mossos d'Esquadra la seva desaparició.El dispositiu de cerca es va activar a les 21.33 hores del mateix dijous amb la participació de dos helicòpters de Bombers i Mossos d'Esquadra , unitats canines d'ambdós cossos, la unitat de muntanya dels Mossos i diversos voluntaris i familiars. La recerca durant la jornada de divendres es va concentrar als municipis de Seva, Taradell i Tona. No hi va haver èxit i a les 21.30 hores es va suspendre la cerca fins a primera hora d'aquest dissabte, quan va continuar la seva cerca , també sense localitzar-la.