L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha ampliat la seva aplicació “L’ull del temps” amb fotografies històriques associades a cada municipi procedents dels diversos fons de la seva Cartoteca digital. Es tracta d’una eina que permet a l’usuari comparar la situació actual del territori a la de 1945 o 1956 i que pot tenir usos didàctics i per a la recerca en els àmbits relacionats amb l’urbanisme.Tant l’aplicació per a mòbils com la web mostren la cartografia actual de qualsevol punt de Catalunya i, en moure el cursor sobre la pantalla, la imatge es transforma en una en blanc i negre que mostra aquell mateix indret en la data escollida. La versió per a mòbils permet fer zoom sobre l’àrea, activar la localització de l’usuari, canviar entre la capa actual i la històrica i compartir la imatge obtinguda a les xarxes socials.L’eina es basa en els vols fotogramètrics que va realitzar la Força Aèria dels Estats Units els anys 1945 i 1956, cedides pel Ministeri de Defensa, mentre que la cartografia actual és un producte de l’ICGC.Ara s’ha afegit una barra inferior amb miniatures de les imatges del municipi de les quals es disposa en diversos fons. En clicar sobre una d’elles, la imatge s’amplia i es pot consultar el títol, data i l’enllaç a la pàgina corresponent de la Cartoteca.A hores d’ara, les fotografies només estan associades al municipi en qüestió. És per això que l’ICGC demana la col·laboració ciutadana per afinar l’indret que mostra cada imatge i detectar possibles errors en el seu posicionament. Una vegada maximitzada la fotografia, apareix un enllaç (“informació i comentaris”) on fer les aportacions.L’objectiu de l’ICGC és facilitar l’accés als fons històrics dels quals és dipositari i també enriquir-los amb el coneixement de la ciutadania. Els fons dels què s’han extret les imatges per a “L’ull del temps” són els següents: Gaspar (1929), Cuyàs (segle XX), SACE (1960-1986), Pau Vila (1890-1974), Reparaz (1920-1951), Leonor Ferrer (1890-1940), SMC (1910-1933), Polux (1970) i Barrie (1914-1916).