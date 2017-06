La professora Anna Riera, a l'esquerre, amb la directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve. Foto: Cedida

Anna Riera a l'entrega dels premis, la setmana passada Foto: Cedida

Els Premis Baldiri Reixac 2017 han premiat una professora olotina per un projecte que tracta la poesia dins les aules a través dels formats audiovisuals. Anna Riera és nascuda a Olot i, actualment, exerceix de mestra de llengua i literatura catalana a l’ Institut de Gurb . Ha estat premiada a la categoria Estímul a Mestres amb 4.000 euros per a implantar el seu treball al centre educatiu.Llums, càmera, poesia! és el nom del projecte didàctic de l’Anna Riera i té l’objectiu final de fer un vídeo-poema, on hi ha una veu que llegeix el text i imatges que representen el contingut. “Està pensat per tercer o quart d’ESO, quan els alumnes ja poden tenir les capacitats digitals desenvolupades i el gènere poètic entès per detectar els mecanismes que fa servir el poeta”, explica Riera.Segons la guanyadora del Premi Baldiri Reixac, la poesia és un gènere que “s’aprecia molt” però també és “complex” de dur a terme. “El poc nombre d’hores que tenim per impartir classe de català, i la gran quantitat de matèria que cal donar, fa que a vegades, sigui difícil practicar un gènere que necessita temps i tranquil·litat”, diu Riera.El projecte Llums, càmera, poesia! tracta el gènere de manera integrada amb altres matèries. “Es treballen altres continguts com l’àmbit digital o artístic. A més es podria dur a terme en àrees lingüístiques que no fos el català”, assegura la professora olotina. El premi permetrà implantar el projecte a les aules durant el curs que ve. El mateix jurat dels Baldiri Reixac seguirà la posada en pràctica, valorarà i validarà el seu desenvolupament. Riera ha escollit el centre osonenc, lloc on treballa des de fa anys, per començar a traslladar a la realitat el projecte guanyador.Des del 1979, els Premis Baldiri Reixac tenen l’objectiu de reconèixer iniciatives educatives que contribueixen a la tasca de construir una escola catalana i de qualitat. Més de 230 professors, 425 escoles i 2.175 grups d’alumnes han estat reconeguts al llarg d’aquests anys pel seu valor, qualitat i trajectòria.Baldiri Reixac fou un pedagog i religiós català. Des de fa més de 30 anys, la Fundació Carulla entrega els premis amb el seu nom i amb la col·laboració d’ Òmnium Cultural Es tracta d’un dels guardons més importants dins el món educatiu català que entrega una seixantena de premis valorats en un total de 85.000 euros. Alumnes i professors poden participar cada any en els premis amb projectes innovadors que, en cas de ser guanyadors, s’hauran d’implantar a les escoles. Els Premis Baldiri Reixac