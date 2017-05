Xavier Rierola exposant la proposta als veïns Foto: Toni Carrasco

"La unió fa la força". D'aquesta manera Elisenda Ripollès, portaveu de les associacions de veïns que es queixaven per la gestió de les pedreres, es mostra satisfeta per la retirada de la petició d'ampliació dels usos a la Pedrera del Pinós. Aquesta reforma consistia a reconvertir l'espai, actualment monodipòsit, en un centre de valorització de runes de la construcció.Ripollès es mostra agraïda amb "la feina que ha fet l'Ajuntament de Seva" perquè "ha fet els deures i ha escoltat la gent del poble", i amb l'empresa que ha pres finalment aquesta decisió. "És una decisió que trobem bé per a tothom". "Hi havia veïns que portaven 20 anys convivint amb això", apunta la portaveu.Aquest dilluns, l' Ajuntament de Seva ho anunciava a través d'un comunicat, agraint el gest de l'empresa Restauracions Ambientals Catalanes per la "comprensió, compromís i voluntat conciliadora més enllà dels interessos econòmics de l'empresa". L'empresa, que seguirà, amb la seva activitat actual explica que ha retirat la petició per "evitar eventuals conflictes i incomoditats als veïns i veïnes de la zona".El passat 18 de maig, l'Ajuntament es va reunir amb els veïns per explicar-los la proposta de l'empresa d'ampliar els usos de la pedrera . Els veïns s'hi van oposar rotundament i tots els partits del consistori sevenc es van comprometre a solucionar-ho.Tot i mostrar-se molt satisfeta, Ripollès apunta que "seguirem vigilant perquè les coses es facin bé". "Que es faci el que no s'ha fet fins ara, com un perímetre de zona perillosa o que no s'hi aboquin materials impropis", explica.La portaveu també apunta que actualment s'estan reunint amb els responsables de la pedrera del Fitó, que afecta estructuralment algunes cases dels veïns per ús de dinamita. "Hem de trobar un punt intermedi" explica Ripollès, remarcant que l'activitat econòmica pugui conviure amb els veïns i la natura.