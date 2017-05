Els Mossos d'Esquadra van detenir un veí de Vic de 40 anys mentre feia l'examen de conduir en nom d'una altra persona a Sant Joan les Fonts (Garrotxa). Els fets es remunten al matí del 25 de maig quan uns agents van comprovar que un home que estava realitzant l'examen per obtenir el permís de conduir a la Prefectura Provincial de Trànsit de Sant Joan les Fonts havia presentat un document d'identitat que podia estar falsificat. Els efectius van esperar que l'home acabés l'examen. Aleshores, van constatar que la documentació era falsa i que la identitat real de l'home era una altra.



Els mossos el van detenir com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic. El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.



Una altra detenció



D'altra banda, l'endemà (26 de maig) es va produir una altra detenció a les instal·lacions de Girona. Agents del Grup de Recerca i Documentació (GRD) estaven realitzant un control de documentació i identitat als que es presentaven a les proves. Van detectar que la fotografia d'un carnet no es corresponia amb els trets físics de la persona que estava fent l'examen.



Resulta que el jove de 20 anys que estava fent l'examen ho feia en nom del seu germà, 15 anys més gran que ell. Per aquest motiu, el van detenir per un presumpte delicte d'usurpació d'identitat. El jove, que tampoc tenia antecedents, va passar a disposició judicial el 27 de maig a Girona i va quedar en llibertat amb càrrecs.