El reivindicat itinerari per a vianants i ciclistes entre Centelles i els Hostalets de Balenyà ja té projecte. El passat dijous al vespre Jordi Fàbrega, diputat d'infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona , va presentar-lo a Balenyà. L'itinerari, amb un pressupost d'1,15 milions d'euros es preveu que estigui finalitzat el 2019. Del pressupost previst, la Diputació fa una inversió d'uns 850.000 euros i la resta els dos ajuntaments. Està previst que les obres comencin al juny del 2018 i, un cop acabat, serà el camí de vianants més llarg a Osona per a vianants.Es tracta d'una obra, que tal com va reconèixer el mateix Fàbrega, sorgeix de la insistència dels dos ajuntaments beneficiats i de la tasca de formigueta del regidor d'ERC a Balenyà, David Soldevila. El projecte d'aquest camí per a vianants, amb una amplada d'1,80 m, transcorre paral·lel al traçat de la carretera (C-1413-B), amb el qual es vol donar seguretat i comoditat als usuaris, ja que en el tram de Centelles la carretera té una intensitat mitjana de 7.702 vehicles diaris i que en el tram d'enllaç fins a la C-17 a Balenyà, és de 2.373 vehicles dia.Per salvar les dificultats del seu recorregut està previst instal·lar un semàfor cap al final del trajecte, en el pont sota la via del tren de la R3 i construir una passera provisional de fusta per sobre del riu Congost, i així fer més segur aquest camí. El carril bici començarà a la zona del Bellesguard, al carrer Vinaròs de Centelles, amb un separador lateral, una biona de fusta integrada. Per a poder aconseguir aquesta amplada caldrà desplaçar tota la C-1413-B uns dos metres al cantó oest, ja que l'itinerari està ubicat en el cantó est, entre l'actual carretera i la via del tren de la R3.El recorregut de l'itinerari tindria un paviment de formigó amb acabat òxid, de fàcil manteniment, així com altres trams de paviment bituminós. A la presentació també hi eren presents els alcaldes de Centelles, Miquel Arisa i dels Hostalets, Anna Magem. Unes setanta persones hi van assistir durant unes dues hores. La importància d'aquesta obra a nivell popular i que llargament ha estat reivindicada per als vilatans de les dues poblacions veïnes facilitarà la comunicació, de forma saludable, còmode, segura i econòmica.