Usuaris i treballadors van dinar el mateix diumenge Foto: Eduard Morató

Els actors van assajar durant un mes i mig. Foto: Albert Alemany

Usuaris i treballadors, en sintonia durant l'espectacle Foto: Albert Alemany



Els actors estaven penjats d'uns 45 metres d'alçada. Foto: Albert Alemany

La plaça Major de Vic es va omplir aquest diumenge pel 50è aniversari de Sant Tomàs . La celebració va començar amb un dinar al Sucre amb tots els professionals i treballadors de Sant Tomàs. A la tarda, l'entitat va organitzar diferents activitats a la plaça Major de Vic, amb jocs, un mandala gegant i els concerts de BandBoo i Guillem Roma & Gots de Tuba. Sense cap mena de dubte, el colofó de la festa va ser a Xarxa Humana de la Fura dels Baus, on hi van participar usuaris i professionals de l'entitat.Una quarantena de persones van fer la xarxa humana penjades a 45 metres d'alçada amb una grua. Amb la música i la il·luminació, van fer una coreografia que va deixar bocabadats el públic de la plaça Major (plena de gom a gom). Tal com explicava, el director artístic de la Fura dels Baus, Pera Tantiñà, l'espectacle vol "transmetre emocions", remarcant que el més important és "el record" que quedarà per la posteritat. Els usuaris i professionals de Sant Tomàs van assajar durant un mes i mig.Sant Tomàs, fundada el 1966, actualment atén unes 1.600 persones. Durant el 2016, va tenir un total de 695 treballadors, 282 dels quals són també usuaris. La majoria d'aquests són treballadors amb discapacitat intel·lectual.