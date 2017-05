Castell de Besora Foto: Josep M. Costa



Ja som al castell fe Besora gaudint de la musica i la història!@xarxadeparcs pic.twitter.com/O5wpR3j8Es — Castell Montesquiu (@c_montesquiu) 28 de maig de 2017

La música i l'arqueologia van posar punt final al Cicle de Música i Poesia del Castell de Montesquiu. Aquest últim concert, però, es va traslladar a l'altiplà del Castell de Besora. Aquest diumenge al matí, doncs, els arqueòlegs Marta Fàbregues i Francesc Busquets van posar al dia les excavacions que s'hi porten a terme i el grup Gots de Tuba van amenitzar-ho amb la seva música alegre des de dalt del cim.Tal com explicava l'alcaldessa de Montesquiu, Elisabet Ferreres, en la roda de premsa de presentació, "amb la poesia musicada, es tanca el cercle" de programació cultural que ofereix el Castell. Fins ara, l'espai havia acollit altres activitats com les visites teatralitzades o els concerts de juliol amb "Música a la gespa", però no cap cicle dedicat a la poesia.