Ferran Latorre ja ha fet el cim de l'Everest i s'ha convertit en el primer català que aconsegueix coronar els catorze vuit mils. Ha estat a quarts de nou d'aquest matí i ha comunicat la seva situació un cop ha arribat al camp 4 del sostre del món després de 15 hores. Segons ha informat ell mateix, finalment sí ha necessitat oxigen per completar-lo.

ÚLTIMA HORA En Ferran ja al C4 ens ha confirmat que ha fet cim de L’Everest. Moltes gràcies a tots pel vostre suport #CAT14x8000 pic.twitter.com/dyD59NxaIF — Ferran Latorre (@ferranlatorre) 27 de maig de 2017

Tot i l'esgotament, Latorre no ha tingut problemes a parlar als mitjans de comunicació catalans. Així, en una entrevista a RAC1 i preguntat sobre en què ha pensat quan ha fet el cim, el vigatà ha estat contundent: "En la meva nena, la Clara. És així de simple. Suposo que... és... l'única raó real d'existir. Espero que estigui orgullosa del seu pare”.També ha comentat el mal temps amb què s'ha trobat. "He pujat l'Everest amb molt mal temps. És el primer 8.000 que pujo amb molt mal temps. A dalt feia un fred horrorós. És super emocionant. És la història de tota una vida”, ha relatat. A causa dels núvols que hi havia, Latorre ha expressat dubtes sobre si l'ha coronat o no: "Sabia on estava més o menys, i tenia dubtes. Quan l'havia fet tenia dubtes si ho era o no ho era. He escalat el cim de l'Everest pensant que no ho era".Aquest divendres, quan faltaven tres minuts per les sis de la tarda (hora catalana), l'alpinista vigatà ha iniciat l'ascens cap al punt més alt del planeta. Latorre ha sortit des del camp 4, situat a 7.900 metres, un miler per sota del cim, que en fa 8.848. El mateix alpinista ho ha comunicat a través del seu Twitter.L'expedició de l'esportista, composta pel francès Yannick Graziani, l'austríac Hans Wenzl i el xerpa Sange, va necessitar descansar vuit hores al camp 4 per refer-se de l'ascens que va afrontar dijous. Va sortir del camp 3 per arribar fins a la següent base, però una forta ventada els va complicar la ruta. En aquesta ocasió, però, ho ha aconseguit i ja és el primer català que ostenta la marca i haver contemplat el món des dels catorze vuit mils que hi ha al planeta.Annapurna (8.091 m). 29 d’abril de 1999.Sisha Pangma (8.013 m). 4 d’octubre de 2005.Broad Peak (8.051 m). 12 de juliol de 2007.Dhaulagiri (8.167 m). 1 de maig de 2008.Manaslu (8.156 m). 5 d’octubre de 2008.Kanchenjunga (8.586 m). 18 de maig de 2009.Gasherbrum II (8.035 m). 31 de juliol de 2012.Lhotse (8.516 m). 22 de maig de 2013.Cho Oyu (8.201 m). 26 de setembre de 2013.K2 (8.611 m). 26 de juliol de 2014.Gasherbrum I (8.080 m). 24 de juliol de 2015.Makalu (8.481 m). 23 de maig de 2016.Nanga Parbat (8.126 m). 25 de juliol de 2016.Everest (8.848 m). 27 de maig de 2017.