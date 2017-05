Ferran Latorre, en una imatge d'arxiu. Foto: ferranlatorre.com

Amb Yannick Graziani, Hans Wenzl i en sherpa Dawa Sangay hem iniciat l'atac el cim a les 17.57 hora d'aquí, 21.45 hora Nepal pic.twitter.com/kaNFPLylb3 — Ferran Latorre (@ferranlatorre) 26 de maig de 2017

Ferran Latorre ha començat l'atac al cim de l'Everest. Quan faltaven tres minuts per les sis de la tarda (hora catalana), l'alpinista vigatà ha iniciat l'ascens cap al punt més alt del planeta. Latorre ha sortit des del camp 4, situat a 7.900 metres, un miler per sota del cim, que en fa 8.848. El mateix alpinista ho ha comunicat a través del seu Twitter.L'expedició de l'esportista, composta pel francès Yannick Graziani, l'austríac Hans Wenzl i el xerpa Sange, ha necessitat descansar vuit hores al camp 4 per refer-se de l'ascens que va afrontar dijous. Va sortir del camp 3 per arribar fins a la següent base, però una forta ventada els va complicar la ruta.L'objectiu de Latorre és ser el primer català que aconsegueix coronar els 14 cims de més de 8.000 metres del planeta. El camí cap al cim de l'Everest es pot seguir en directe a través de l' aplicació de Seidor , una empresa osonenca que l'ha desenvolupat especialment per a poder conèixer en directe la posició i estat físic de l'alpinista.