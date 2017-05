La Fundació Amancio Ortega es va comprometre a donar prop de 47 milions d'euros a la Generalitat per destinar-los a la compra de 61 aparells d'alta tecnologia contra el càncer i que s'ubicaran en hospitals públics catalans . Pel que fa a Osona, s'entregarà un mamògraf digital a l'Hospital de Vic.La donació de l'entitat de l'amo i fundador d'Inditex permetrà renovar bona part dels aparells que s'han quedat obsolets i que amb la crisi econòmica no s'havien pogut renovar. Els nous aparells arribaran de forma progressiva als centres mèdics a partir del 2018.En concret, dels 47 milions, 37 es destinaran a renovar 18 equipaments de radioteràpia, anomenats acceleradors lineals. Això permetrà substituir tots els aparells que tenen més de vuit anys, més de la meitat dels que hi ha instal·lats a Catalunya. Els aparells, que encara s'han de licitar, es fan per encàrrec i a mida. Els hospitals de la Vall d'Hebron, Sant Pau i Clínic, de Barcelona, en tindran tres de nous cadascun. L'ICO de Badalona, de L'Hospitalet de Llobregat i de Girona en tindran dos de nous cadascun, un anirà al Consorci de Terrassa, un a l'Arnau de Vilanova de Lleida i un a l'Hospital de la Santa Creu de Tortosa.Els 9,84 milions restants serviran per substituir 43 mamògrafs, cosa que permetrà que no en quedi cap d'analògic i tots ja seran digitals. A més, els que s'ubiquin en hospitals públics de referència també tindran tomosíntesi, cosa que permet fer mamografies en tres dimensions. Dos dels nous aparells aniran a Vielha i Tremp, dos a Lleida, tres a les Terres de l'Ebre (Amposta, Tortosa i Móra d'Ebre), tres a Tarragona, un a Reus, un al Vendrell, tres a les comarques de Girona (Figueres, Santa Caterina de Salt i Trueta), dos a Manresa, un a Vic, un a Berga, 17 a hospitals de l'àmbit metropolità i set més a ambulatoris de la mateixa regió sanitària.El conveni el van signar el conseller de Salut, Antoni Comín, el director del CatSalut, David Elvira, i la vicepresidenta primera de la fundació i esposa del magnat, Flora Pérez, davant del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident executiu de la Fundació, José Arnau.