Durant la xerrada als alumnes Foto: Institut Antoni Pous

El cor Safari d'Uganda, format per nens orfes d'entre 8 i 12 anys, va visitar la setmana passada l' Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu . Durant la visita, la impulsora del cor Almudena Barbero i Mama Débora, una de les responsables d'aquest orfenat, van fer una xerrada en la qual van explicar la situació del país en general i en particular de l'orfenat amb el qual col·laboren.A la tarda, es va fer una activitat per a tots els alumnes de P5 de Manlleu, on els nens del cor van ballar danses típiques del seu país. A les 7 del vespre amb la intenció de fer partícip a tota la població es va fer un concert molt entranyable, on hi van assistir més de 300 persones.