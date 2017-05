La Bassa del Blanqueig es va rehabilitar el 2016 Foto: Ajuntament de Calldetenes

El camp de treball de Calldetenes d'enguany millorarà i connectarà els espais recuperats fins ara. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, la cinquena edició consistirà en l'arranjament dels quatre espais naturals on es va treballar durant les anteriors edicions –la Ruta dels Molins, el parc de les Adoberies, el torrent de Sant Marc i la bassa del Blanqueig– millorant-los i connectant-los.La proposta de "connectar" es concreta en el disseny, la construcció i la instal·lació d'un cartell informatiu per a cada zona, per a posar en relleu la finalitat i característiques de les intervencions, i donar significació al projecte de Voluntariat Ambiental. Alhora, la senyalització contindrà un mapa amb la localització dels quatre espais, per tal de convidar a visitar-los tots.El Voluntariat Ambiental de Calldetenes, liderat per la regidoria de Joventut de l'ajuntament de Calldetenes i amb la col·laboració activa de la regidoria d'Urbanisme, arriba aquest juliol del 2017 a la cinquena edició consolidant-se com a proposta estiuenca per a joves del municipi i rodalies.