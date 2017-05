Cloenda de Tardes d'Estiu 2016 Foto: Aj. de Vic

La campanya d'identificació d'animals domèstics "A Vic, xips per a tots" i "Tardes d'estiu al carrer, pas a pas cap a la convivència" obtenen el reconeixement del Banc de Bones Pràctiques (BBP) dels governs locals de Catalunya. Amb aquesta distinció a les polítiques socials, es considera que les dues campanyes promogudes per l' Ajuntament de Vic són un referent innovador i de qualitat que serveixen de referència a altres ajuntaments i entitats del país.D'una banda, la campanya "A Vic, xips per a tots" vol fomentar la tinença responsable i la identificació de gossos, gats i fures al cens de la ciutat. La iniciativa es va iniciar el 2016 i es promou l'estalvi del 50% del cost en la implantació dels microxips de les mascotes si hi ha el compromís dels propietaris de censar els animals. D'aquesta manera, es facilita el compliment de la legislació vigent i s'eviten abandonaments i pèrdues d'animals. En total, s'han implantat xips i censat 154 animals domèstics en el primer any de campanya.D'altra banda, el projecte socioeducatiu gratuït "Tardes d'Estiu al Carrer" consisteix en el treball de diferents agents de la comunitat per afavorir i promocionar la convivència a diferents places i parcs de la ciutat de Vic a les tardes de juny i juliol. Són un conjunt d'activitats de lleure i esport obertes als infants i joves d'entre 8 a 25 anys. D'aquesta manera, s'amplia l'oferta d'oci i temps lliure i alhora es dona resposta a la necessitat de determinats infants que no participen d'altres espais, però que sí que ocupen l'espai públic.