L'alcalde de Lleida acusa part de l'oposició de presentar-lo com un "fatxa espanyolista" pels carrers franquistes practicant una política de desgast i carrega contra el PDECat per escalfar el tema lingüístic "mentre buscava els vots de C's o el PP" | Afirma que té projecte per anys i admet que va ser un error dir el 2011 i el 2015 que no es presentaria més com a paer en cap: "Prometo que el 2019 no diré que és l'últim cop"