La CabrerèsBTT celebra la seva 25a edició. Foto: CabrerèsBTT

L'organització de la marxa CabrerèsBTT de l'Esquirol va tancar aquest divendres les inscripcions arribant al límit de participants: 3.000 apassionats de la bicicleta de muntanya. El proper 27 i 28 de maig, tots ells podran gaudir d'una matinal pels paratges del Cabrerès.La marxa, que enguany celebra la seva 25a edició, reafirma la seva consolidació com a prova no competitiva. Els participants podran gaudir d'altres activitats paral·leles durant tot el cap de setmana, com la MiniCabrerèsBTT i el Fòrum CabrerèsBTT. La sortida de la CabrerèsBTT és entre les 7 i les 9 del matí, del diumenge 28.