L'Ajuntament de Calldetenes està adoptant mesures per millorar el servei de recollida de residus i el reciclatge. D'una banda, es col·locaran càmeres de videovigilància als diversos punts d'aportació de residus de Calldetenes, començant per l'àrea de Sant Martí de Riudeperes.



A més, aquest punt quedarà tancat i només s'hi podrà accedir amb clau. D'aquesta manera, el servei serà d'ús exclusiu pels veïns i veïnes del sector de Sant Martí. Amb això es vol oferir un servei digne a les cases disseminades que no se'ls recullen els residus porta a porta. Paral·lelament al tancament d'aquesta primera àrea d'aportació, des dels serveis tècnics de l'Ajuntament s'està estudiant l'ús i el bon ús que es fa dels altres punts per estendre la mesura, si és convenient, a la resta d'àrees de recollida del municipi.



Aquestes mesures responen a un empitjorament progressiu dels resultats de la recollida selectiva, amb un augment del rebuig. Tal com explica l'Ajuntament, s'ha detectat al municipi un empitjorament de la qualitat de la recollida porta a porta, amb un creixement de quilos de rebuig i dels quilos d'impropis barrejats a la fracció de reciclatge.



Paral·lelament, s'està treballant per optimitzar el calendari de la recollida porta a porta, amb l'objectiu de millorar els resultats de la recollida selectiva, que han anat empitjorant progressivament en els últims anys. Una altra mesura que es valora és el tancament de l'àrea d'aportació situada al polígon per portar un control de l'ús que se'n fa i de la separació dels residus, ja que s'ha detectat que es fa servir de punt habitual per llençar la brossa sense separar.