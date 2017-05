Els Mossos d'Esquadra han revelat nova informació sobre l' operació contra el frau del Club Patí Vic . Els tres detinguts de la setmana passada haurien desviat 960.000 euros dels comptes del club esportiu sense acreditar la seva destinació, segons la policia catalana. De fet, els agents continuen investigant l'existència d'un seguit de cobraments no justificats per part dels investigats de diners provinents de comptes del club. De moment, aquesta xifra se situa entorn dels 960.000 euros.Els implicats són l'expresident de l'entitat, Miquel Altimiras; l'exdirector tècnic del club, Manel Domènech, i el propietari de la gestoria Busquet de Manresa, Ferran Busquet. A més d'aquests tres, hi ha implicats els dos exgerents del club, que estan investigats. A tots se'ls imputa els delictes d'administració deslleial, apropiació indeguda, frau a la Seguretat Social, falsedat documental, falsedat comptable i concurs de creditors fraudulent.En l'operació policial també s'acredita l'existència de múltiples pagaments no declarats als jugadors del primer equip d'hoquei sobre patins, motiu pel qual s'ha obert un nou procediment per un delicte contra la Seguretat Social per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.El març del 2016, es va iniciar una investigació, després que un soci de l'entitat presentés una denúncia per presumptes irregularitats econòmiques i comptables a l'entitat esportiva. Llavors es va entrar a la seu del club i als domicilis de l'antic gerent, Joan Viñas, i un seu familiar. En aquesta operació, tal com expliquen els mossos, es van intervenir una nombrosa informació comptable i documentació que evidenciava l'existència d'una doble comptabilitat.En una segona fase, l'abril del 2016, es va tornar a escorcollar les dependències del club i es va prendre declaració a diversos jugadors i treballadors. Sis directius i ex-directius del club van declarar en qualitat d'investigats en seu policial . Segons Mossos, les indagacions policials van permetre confirmar l'existència i el funcionament durant anys d'una comptabilitat paral·lela, oculta als socis del club i a les pròpies institucions públiques, com Hisenda i Seguretat Social.L'anàlisi d'aquesta comptabilitat paral·lela va permetre trobar evidències clares d'una ocultació de l'estat econòmic real de l'entitat esportiva en els anys investigats. Concretament, entre el 2008 i el 2014 hi havia un dèficit d'1.175.010 euros contra els 254.766 euros que es van declarar en els informes d'auditoria.A més l'any 2010 l'anterior junta directiva va sol·licitar un crèdit d'1.600.000 euros a càrrec de l'entitat, sense el consentiment de l'assemblea de socis, amb la finalitat de cobrir el forat deficitari no declarat obviant les inversions que haurien d'haver fet. Els agents també van determinar la implicació directa de l'antic assessor i auditor del club (Busquet), ja que va ser l'encarregat de confeccionar els informes d'auditoria presentats als socis i va realitzar un assessorament actiu per ocultar la situació econòmica real de l'entitat.L'última fase de la investigació es va dur a terme el passat 27 d'abril. En aquesta ocasió es van realitzar tres entrades i registres a Manlleu, Gurb i Manresa i es van detenir l'expresident (Altimiras), l'exdirector tècnic (Domènech) i l'assessor i auditor del club (Busquet) de l'anterior junta directiva. A banda, es va prendre declaració a dos antics gerents com a investigats. Els detinguts van passar a disposició judicial el 28 d'abril de 2017 i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs