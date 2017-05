Ramon Pastor Foto: Creacció

El vicepresident d’HP i director general del negoci d’impressió 3D de la companyia, Ramon Pastor, és el ponent convidat a la propera Àgora d’Opinió , que té lloc aquest dijous, 4 de maig a la Sala Sert de l’Edifici El Sucre de Vic. En aquesta ocasió, aquest fòrum d’opinió i debat que agrupa els mons de l’emprenedoria i l’empresa, la Universitat i l’Administració prendrà el format d’una matinal amb esmorzar (9.00h). La inscripció, gratuïta i oberta a tothom, es pot formalitzar en aquest enllaç , on també es pot consultar el programa detallat de l'acte.La xerrada de Ramon Pastor portarà per títol “Impressió 3D: Una nova revolució industrial?”, i partirà d’aquesta tecnologia que els últims anys ha despertat molt d’interès sobre el seu potencial real i si pot arribar a ser el catalitzador d’una nova revolució industrial. Ramon Pastor és el responsable mundial per a la recerca i el desenvolupament, les operacions, el màrqueting i les finances de tota la línia de solucions HP 3D Printing Multi Jet Fusion, amb equips a Barcelona i a Vancouver (EUA). També és el director general del centre internacional d’HP a Sant Cugat del Vallès. És màster en Enginyeria per la UPC, Business Degree per IESE a Barcelona i està format en desenvolupament de producte i estratègia per l’INSEAD i el MIT.Àgora d’opinió té com a eix central la conferència d’un ponent destacat de l’àmbit empresarial, social, cultural o científic, que dona peu a un col·loqui obert per compartir i contrastar opinions. El fòrum és una iniciativa de Creacció, la UVic-UCC, el Casino de Vic, El 9 Nou, el Consell Empresarial d’Osona i la delegació d’Osona de la Cambra de Comerç de Barcelona.Des de la seva primera edició el maig de 2013, han passat per l’Àgora d’opinió ponents com el vicepresident del FC Barcelona i director de Dorna Sports i Moto GP, Manel Arroyo; el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el doctor Bonaventura Clotet; la psicòloga social experta en xarxes socials, Dolors Reig; o el degà de la Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro, entre altres.