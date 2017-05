Rigau, Mas i Ortega sortint del TSJC. Foto: Isaac Meler

El PDECat ha posat en marxa una campanya de donatius per tal de sufragar les despeses judicials relacionades amb el procés català. En aquest sentit, part de la recaptació servirà per pagar les multes que van rebre Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per la seva participació en la consulta del 9-N. La iniciativa ha estat anunciada per la formació a través d'un comunicat aquest dimarts a la tarda A Mas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) li va imposar una multa de 36.000 euros, mentre que per a Ortega i Homs la quantitat és relativament menor, de 30.000 euros. El càstig de menys import de tots els condemnats el va rebre Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament i diputada de Junts pel Sí al Parlament, que ha de pagar 24.000 euros.La idea, segons el PDECat, és "fer arribar el missatge a les persones inhabilitades que no estan soles en aquests moments" i que "la seva actuació va respondre al desig majoritari de la societat catalana". La formació també té intenció de fer servir els diners recaptats per fer front a possibles noves mesures contra membres de la mesa del Parlament, en el punt de mira de la justícia pels debats sobre el procés.