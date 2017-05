Els tres representants signant el nou acord Foto: Aj. de Vic

Vic i Senegal s'uneixen més, ara per l'educació. L'Ajuntament de Vic, la UVic-UCC i el Ministeri d'Educació del Senegal van signar aquest dimarts un conveni amb l’objectiu de promoure la mobilitat d’estudiants, professors, investigadors i personal de la UVic-UCC a l’escola de Diatock, població senegalesa on precisament l’Ajuntament porta a terme projectes de cooperació al desenvolupament.Aquest conveni és fruit del viatge oficial del passat mes de gener a Senegal, permetrà desenvolupar activitats de docència, investigació, transferència de coneixement i difusió en matèries d’interès comú per a les tres institucions. Així, a partir del curs que ve, els estudiants de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic-UCC que ho desitgin, podran sol·licitar les pràctiques de final de grau a Diatock.L’alcaldessa de Vic, Anna Erra; el rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), Jordi Montaña; i el representant del Ministeri d’Educació del Senegal, Seydou Sane, van signar l'acord de col·laboració a tres bandes aquest dimarts al migdia.