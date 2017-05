Vic celebra aquest dissabte, 6 de maig, la 14a Mostra d'Entitats i Músiques, la trobada anual del teixit associatiu de la ciutat. A partir de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre, entitats, fundacions i altres col·lectius de la ciutat es concentraran a la rambla del Passeig, la nova ubicació de la mostra.El regidor de Ciutadania, Josep-Ramon Soldevila, ha apuntat que el canvi d'ubicació era "un neguit" de les entitats que "arriba després de molts anys de demanar-ho". Soldevila també ha remarcat que la participació ha augmentat (de 87 al 2016 a 110 aquest any) i ho ha atribuït al canvi d'ubicació. En aquest sentit, Alan Costa, tècnic responsable d'aquesta activitat, ha apuntat que és dels primers cops que s'arriba a un centenar d'entitats participants.El canvi d'ubicació (de passeig Pep Ventura a la rambla del Passeig) és fruit d'un procés participatiu que han portat a terme les mateixes associacions (el 79% de les entitats van apostar-hi). Aquesta proposta també redueix el nombre d'hores d'activitat, que anteriorment ocupava tot el dia, però que enguany només serà a la tarda.Alan Costa ha remarcat que, enguany, s'hi han apuntat entitats històriques com el Patronat d'Estudis Osonencs, la Unió Excursionista de Vic o la Jazz Cava (que estarà immersa en el Festival de Jazz de Vic). A la Mostra s'hi podrà trobar entitats com el Casal Claret, que fa molts anys que hi participa, o de nova creació com Cooperació Osona-Sàhara i La mà solidària.En aquest sentit, tal com explicava Dounia El Kadaoui de La mà solidària, "aprofitem la mostra per donar-nos a conèixer i rebre un cop de mà". Tot just fa pocs mesos que aquesta entitat està creada. La mà solidària és una organització que vetlla pels infants orfes de Nador, enviant-los recursos per fer front al preu dels estudis, dels medicaments, etc.Al passeig, tal com ha explicat Costa, la mostra concentrarà 65 estants d'entitats, a més de diferents activitats programades en cinc espais. Aquestes zones són l'escenari principal, l'espai conferències, l'escenari Voll Damm, l'espai trapezi o l'espai de cinema infantil de contingut social. Precisament aquest darrer espai concentrarà la Fira de la Cooperació que un any més es manté a la mostra. En aquest espai es projectaran curtmetratges sobre temes com la cooperació, els drets humans, el respecte al medi ambient i l'ús de les noves tecnologies.El regidor Soldevila també ha destacat que l'equip de govern vol posar en valor el ventall d'entitats de la ciutat, ja que són "un motor imprescindible" per Vic. Enguany, una de les altres novetats de l'edició és la participació de diverses entitats en la decoració de la Mostra.Durant el mes d'abril, diverses entitats han realitzat una desena de tallers per fer unes mans gegants que decoren la rambla del Passeig. Aquestes entitats són l'Associació Casal Claret, Associació de Vídues de Vic i Comarca, Associació ASHES, CMPPO i BB Intervencions). D'altra banda, també hi participen per primera vegada totes les AMPA de la ciutat, que portaran a terme la gimcana "Si coneixem, convivim!".

