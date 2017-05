Un camió va bolcar aquest dimarts a dos quarts de 7 de la tarda a la C-17 al quilòmetre 23, a Canovelles. Com a conseqüència de l’accident, la terra i adob que portava el vehicle van quedar escampats per la calçada en sentit sud, i això va obligar a tallar la via en aquest sentit durant molta estona. A les 10 de la nit encara hi havia retencions en ambdós sentits.



El conductor va patir ferides i va ser traslladat pel Centre d’Emergències Mèdiques (SEM) a un centre sanitari.