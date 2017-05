Reunió dels socis de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central a Solsona Foto: ACN

La Catalunya Central compta amb un total de 191 cooperatives que agrupen uns 3.000 socis i donen feina a prop de 1.200 persones. Aquestes són les dades provisionals que ha presentat aquest dimarts a Solsona l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central en relació a la diagnosi sobre el sector que està elaborant. Gairebé la meitat d'aquestes cooperatives (un 47,12%) s'han creat en els últims 15 anys, una dada que demostra que el sector "ha anat a l'alça en els darrers anys", tal com ha explicat Oriol Valls, soci de la cooperativa solsonina L'Arada. Pel que fa als sectors d'activitat, tot i que s'han censat empreses amb activitats molt diverses, destaquen el sector agrari, industrial i serveis. Les comarques que presenten un índex més alt d'empreses d'aquestes característiques són el Bages (73) i Osona (61), mentre que l'Anoia, tot i tenir un volum de població similar, destaca per tenir molt poques cooperatives (19).Cooperatives de treball formades per entre tres i cinc socis i amb un o dos treballadors contractats. Aquest és el prototip majoritari de les cooperatives que actualment hi ha a la Catalunya Central. Així es desprèn de la diagnosi del sector que està elaborant l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i que aquest dimarts ha presentat a Solsona els resultats provisionals. Tot i que la majoria d'empreses censades són de mida petita, també hi ha casos amb una envergadura considerable com l'Escola Paidós de Sant Fruitós de Bages que té una seixantena de treballadors.En global, a la Catalunya Central s'han censat 191 cooperatives, que agrupen prop de 3.000 socis i donen feina a unes 1.200 persones. Per comarques, 73 estan registrades al Bages; 61 a Osona; 22 al Berguedà; 19 a l'Anoia; 12 al Solsonès; i 6 al Moianès. Pel que fa a la data de creació d'aquestes cooperatives, un 47,12% s'han constituït en els darrers 15 anys, un fet que demostra, segons Oriol Valls, "l'interès per aquesta tipologia d'empreses".Pel que fa a la tipologia de les cooperatives, la majoria és la cooperativa de treball associat, amb 143 empreses. Quant al sector d'activitat, a l'espera de les dades definitives, destaquen les cooperatives agràries (23) i les industrials (23). Darrere s'hi troben les de la construcció, amb 10 cooperatives, les de comerç (9), serveis (9), culturals (7) i a persones (4). Entre alguns casos singulars de cooperatives del territori s'hi troba una editorial (Cultura 21- Tigre de Paper), una discogràfica (Propaganda pel Fet) i una ràdio (Ona Ràdio).La coordinadora de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, Alba Rojas, ha explicat que al territori, sobretot a la comarca d'Osona, també han detectat alguns casos de les anomenades falses cooperatives, vinculades sobretot al sector carni. En aquest sentit, Rojas ha dit que la seva tasca és "identificar" els casos fraudulents i traslladar-los a la Generalitat perquè puguin actuar en conseqüència. Rojas també veu important difondre quin és el "model òptim" de cooperatives perquè així "es puguin visualitzar els models que no funcionen".Una de les tasques de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central és la de difondre el model cooperatiu com a "model vàlid per la creació d'empreses". Així ho ha explicat Rojas, qui ha relatat que una de les tasques que han realitzat des de la seva creació –a principis d'any- ha estat la d'oferir formacions a centres universitaris i també a estudiants de cicles formatius de grau mig i superior. La coordinadora de l'entitat ha explicat que, tot i que el model cooperatiu té una llarga trajectòria a Catalunya, "encara és força desconegut".