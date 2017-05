L'aparcament de Can Sant Pau, a Sant Pere de Torelló. Foto: Adrià Costa

Com altres ajuntaments, Sant Pere de Torelló se li va concedir un pla de Barris, concretament en l'última convocatòria, el 2010. El pla de barris consisteix a arranjar les zones del municipi més degradades. Sant Pere no va poder executar aquest pla de barris perquè va començar la recessió econòmica i la Generalitat no podia pagar. Després de 7 anys, l'executiu ha començat a retornar els pagaments als ajuntaments.En el cas de Sant Pere encara ha d'executar un 80%. A més, s'hi afegeix que la Generalitat ha fixat un termini: el 2018. "Això vol dir córrer" explica l'alcalde del municipi, Jordi Fàbrega, que remarca que "serà molt difícil executar aquest 80% restant".Tot i així, l'Ajuntament de Sant Pere ja ha previst un seguit d'actuacions per aquest 2017, que s'enfilen a 1,6 milions en pla de barris, i que suposarien un 65% de l'execució. Entre aquestes destaca l'adquisició de la zona del Mas, "un dels espais més degradats del municipi" (500.000 euros); un terreny a prop de l'escola per poder-hi fer (més a llarg termini) un centre cívic de polivalència (140.000 euros); i l'adaptació d'una zona d'aparcaments al nucli antic, Can Sant Pau (67.000 euros).D'altra banda, també es substituirà la xarxa de calefacció d'alguns carrers, es canviarà l'enllumenat del nucli antic a il·luminació LED, i es farà una convocatòria perquè els habitants de Sant Pere puguin refer les façanes i cobertes "per donar una imatge digna del nucli antic". El pla també afectarà el mateix edifici de l'ajuntament, on en millorarà l'accessibilitat i es modificaran diferents espais.