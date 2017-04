Com cada any, i encara que sigui dilluns festiu, el mercat setmanal de Manlleu es realitzarà amb normalitat. Així doncs, qui ho desitgi podrà anar al mercat a buscar, remenar, triar i comprar els productes que ofereixen les 72 parades del mercat, situat a la Plaça Fra Bernadí de Manlleu.



Ben a prop, situats a la plaça de la Flama del Canigó, i durant el mateix horari, els agro-productors del col·lectiu KM OSONA també ofereixen els seus productes com cada dilluns. Hi ha productes com pans amb cereals ecològics i antics, formatges, iogurts i matons artesans d'ovella i de cabra, productes ecològics de l'horta, vins, olis i melmelades artesanes. L'horari de venda del mercat setmanal i del mercat KM Osona és de les 9 a les 13 h.