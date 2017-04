El col·lectiu de la Motorada ha impulsat la primera edició de “ Donem la volta al país ”. L’activitat, que tindrà lloc els dies 29, 30 d’abril i 1 de maig, té per objectiu mobilitzar els motoristes del Principat en un acte reivindicatiu en favor de la independència."Donem la volta al país" és una activitat de tres dies pensada per unir diferents poblacions del Principat al llarg de més de 1.000 quilòmetres i els quatre punts cardinals. La sortida tindrà lloc a Cardona, símbol de la resistència catalana davant les tropes borbòniques al segle XVIII, i la finalització al Born, a Barcelona.A cada població, l’organització celebrarà un acte de lliurament de la motoestelada, la bandera independentista del col·lectiu motard creada per a la Motorada, així com la lectura d’un manifest en favor de la llibertat del poble de Catalunya per decidir el seu propi futur. A Osona, hi passaran el darrer dia (1 de maig) i pararan a Vic. Les inscripcions avancen a bon ritme i es preveu tancar quan s’assoleixi la xifra de 100 motocicletes per una qüestió de seguretat i logística. A banda de les motos oficials de la ruta-manifestació, diferents col·lectius ja han anunciat que se sumaran puntualment per acompanyar la columna oficial, pel què a diferents trams es preveuen centenars de participants més.

Dossier i mapes de la ruta «Donem la volta al país» by naciodigital on Scribd