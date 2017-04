El Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) iniciarà una campanya de participació ciutadana a través de les xarxes socials, per tal de recollir dades sobre l'afectació de la processionària en els boscos catalans. Ho ha fet dins la campanya "Boscos sans per una societat saludable", que impulsa la Fundació Bancària "La Caixa", i que es presentarà en els propers mesos, per tal de demanar la col·laboració de la ciutadania perquè pengi fotografies al Twitter, Facebook, Flickr o Instagram amb els hashtags #AlertaForestal #processionaria quan trobin zones de bosc afectades per l'eruga.Amb aquestes dades, els investigadors del CREAF pretenen millorar el coneixement que es té sobre el cicle biològic de l’espècie i avaluar la capacitat que té l'insecte d’afectar grans extensions de bosc. Actualment, hi ha diverses comarques considerablement afectades, com ara la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, l'Alt Empordà, la Garrotxa o el Pallars, entre d'altres, amb una campanya portada a terme durant aquest any per part del Departament d'Agricultura que ha intentat pal·liar els efectes de la plaga.Pel que fa a les imatges, el CREAF busca analitzar la quantitat aproximada de fulles que s'ha menjat l'eruga. Per això, el més fàcil és fixar-se amb els boscos afectats, així com la presència de bosses de seda als arbres, més que no pas en les processons dels animals. En aquest punt, doncs, i perquè les dades siguin realment útils, els investigadors necessiten conèixer amb la màxima precisió possible el moment, la posició i l'orientació de la màquina que ha pres la fotografia. Per això, és important que les persones que hi participin activin els posicionament GPS del mòbil o de la càmera, i que enviïn la foto en el moment de fer-la. Si això no és possible, ha informat el CREAF, caldrà localitzar la foto en un mapa per enviar les coordenades en el cos del missatge.Amb aquesta campanya, doncs, s'espera poder complementar la feina dels Agents Rurals, que cada hivern porten a terme una intensa campanya arreu de país per valorar l'afectació de les pinedes.