Guanyabens des del faristol, acompanyat per Ramon Pujol, Josep Arimany, Jordi Montaña i Miquel Vilardell Foto: UVic-UCC

Durant la presentació. Foto: UVic-UCC

Prop d’un centenar de metges d’Osona van assistir dissabte passat a la presentació del projecte de la Facultat de Medicina , que va tenir lloc a la Sala Segimon Serrallonga de la UVic en el marc de la Jornada de Portes Obertes. L’acte fou presidit pel Dr. Josep Arimany, president de la Fundació d’Estudis Superior en Ciències Salut (FESS), i comptà amb la presència del rector de la UVic-UCC , Jordi Montaña; el director de la FESS, Joan Guanyabens, el degà de la nova Facultat de Medicina, Ramon Pujol, i el catedràtic de Medicina de la UAB, Miquel Vilardell. L’objectiu de la trobada, segons va explicar Joan Guanyabens, era presentar el projecte al col·lectiu mèdic d’Osona “convençut que els professionals de la salut tenen un paper molt important en aquest projecte, que és diferencial i innovador”.El Dr. Josep Arimany, principal promotor de la nova Facultat, va explicar com es va gestar el projecte i va apuntar el fet que d‘aquí a deu anys es jubilarà una tercera part dels professionals avui en actiu, com un dels principals factors que justifiquen la implantació del grau de Medicina a la UVic-UCC. Arimany també va explicar que la Facultat dependrà de la Fundació d’Estudis Superiors creada recentment, “ja que el fet d’estar fora del contracte-programa entre la UVic-UCC i la Generalitat de Catalunya ens donarà molta més autonomia d’actuació”. No obstant això, els estudiants hi accediran pel procés de preinscripció universitària, amb una previsió de beques per al 15% de l’alumnat. Segons Arimany, la nova Facultat apostarà per un model de formació integral i innovador basat en casos clínics, que comptarà amb el suport d’una gran xarxa centres hospitalaris, i es mostrà convençut que la nova Facultat serà un “revulsiu que apujarà el nivell assistencial del territori”.Per la seva banda, el rector Jordi Montaña va presentar la UVic-UCC com un model singular dins el sistema universitari català i espanyol “que no té límits territorials i que vol ser motor de creixement social, cultural i econòmic”, i va afirmar que la nova facultat “és, des del punt de vista universitari, un repte i una oportunitat per a la UVic-UCC”.El nou degà de la Facultat de Medicina, Ramon Pujol, va explicar com s’organitzarà la nova Facultat que comptarà amb tres vicedeganats: d’Innovació i avaluació, Relacions institucionals, i Afers acadèmics; i dos departaments, un de Ciències bàsiques i un altre de Ciències clíniques. També va fer èmfasi en la importància de l’estudi de casos clínics i de la simulació, “amb l’objectiu que l’estudiant es converteixi en el motor del seu propi aprenentatge”. “No es tracta d’inventar res que no sapiguem, però el fet de començar de zero ens permetrà ser més innovadors a l’hora de formar metges competents, amb habilitats, actituds i valors”, va dir el nou degà.En la cloenda de l’acte, Miquel Vilardell va afirmar que la nova facultat beneficiarà el territori en dos aspectes “en primer lloc perquè millorarà la qualitat assistencial, i això l’usuari ho notarà, i en segon lloc perquè els professionals de la salut tindran l’estímul de seguir la trajectòria professional i de recerca”. També va afirmar que l’objectiu de la Facultat havia de ser formar metges de primer nivell “tal com es fa a tot el món, tenint sempre present el compromís ètic i social”.La presentació va culminar amb una visita guiada a la seu provisional de la nova Facultat, situada a Casa Ricart, a l’edifici de Can Baumann, que acollirà les dependències de la Facultat durant els dos primers cursos, i als terrenys que han d’acollir futura seu del Campus de la Salut, situats a la zona l’Atlàntida.El mes d’octubre passat la junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) va aprovar incloure el grau de Medicina de la UVic-UCC a la programació de curs universitari 2017-2018. Ara el projecte està pendent de rebre la validació del pla d’estudis per part de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) i de la concessió, per part del Ministeri d’Educació, de les 90 places sol·licitades.La nova facultat s’ubicarà a Vic i tindrà una unitat docent a Manresa. Serà de caràcter privat, s’autofinançarà i disposarà d’uns sistema de beques per ajudar econòmicament entre el 10 i el 15% dels estudiants i un sistema de préstecs innovadors. La xifra de la matrícula ronda entre els 13.000 i 14.000 euros.