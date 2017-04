Tona va donar la benvinguda a la primavera amb la festa dels Tonis, aquest diumenge passat. Si el dissabte havia plogut a bots i barrals, el sol va acompanyar la quarantena de carros i carruatges que es van passejar pels carrers del municipi.La jornada va començar a les 9 del matí amb el tradicional esmorzar per als participants. En total hi va haver 44 carros i 35 cavalls ensellats. Aquest és el penúltim passant dels Tonis d'Osona, el proper no és fins al juny a Prats de Lluçanès.

Recull de galeries de fotos dels Tonis de Tona